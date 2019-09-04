Ставрополь, 4 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Тела пилотов самолета Су-25, 3 сентября потерпевшего крушение в Ставропольском крае, найдены.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

«Обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет», — пишут «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, предположения о гибели летчиков появились еще вчера, 3 сентября. Однако, по данным источника в Минобороны, пилоты успели покинуть самолет до столкновения с землей.

В ведомстве сообщали, что крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета во время отработки фигуры сложного пилотажа «Мёртвая петля». Жители Новоселицкого района Ставрополья, ставшие очевидцами падения самолета, сообщили, что он сорвался в штопор и вошел в землю практически под прямым углом.

После происшествия были организованы поисковые работы по обнаружению катапультировавшихся летчиков. В прокуратуре Южного военного округа начата проверка по данному факту. На месте крушения работает комиссия Министерства обороны.