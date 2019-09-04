Российское вмешательство и угроза: теперь в Болгарии. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Названа версия крушения Су-25;
- Главу Каталонии будут судить за неповиновение;
- Выставку «75 лет освобождения Европы» в Софии назвали вмешательством России;
- На 2,3% вырос транзит российского газа через Украину;
- Депутат Госдумы призвал отказаться от амнистии к юбилею Победы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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