Москва, 4 сентября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Учебно-боевой штурмовик Су-25, потерпевший крушение в Ставропольском крае, был технически исправен. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Fedor Leukhin Су-25

«Погода была хорошая, самолёт был исправен», — сказал собеседник агентства.

Сообщается также, что при крушении самолёта погибли начальник безопасности полётов и командир звена.

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Как передавало ИА REGNUM, самолёт СУ-25УБ ВКС России потерпел крушение накануне при выполнении учебно-тренировочного полёта. Два пилота, находившиеся на борту, погибли.