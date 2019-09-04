Ставрополь, 4 сентября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае. Гибель летчиков установила комиссия Минобороны, которая была направлена на место падения самолета. По информации ведомства, пилоты не успели катапультироваться, пишет РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Напомним, ранее сообщалось, что при крушении летчикам удалось покинуть самолет до падения. Говорилось даже о парашютах, которые якобы были найдены недалеко от места падения в Новоселицком районе. Однако очевидцы падения — местные жители — утверждали, что видели, как самолет вошел в штопор и рухнул на землю. При этом никто из них не мог подтвердить, что летчики катапультировались.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение штурмовика Су-25 произошло 3 сентября в Ставропольском крае. Вылет самолета был произведен с аэродрома в Буденновске. За штурвалом находились опытные летчики, один из которых, по некоторым данным, побывал в Сирии.

При падении самолет ушел в землю на глубину более трех метров. Фрагменты тел пилотов были обнаружены в кабине самолета лишь после того, как его обломки удалось откопать.