Ставрополь, 4 сентября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Пилоты разбившегося на Ставрополье самолёта Су-25 не смогли выйти из «мёртвой петли», пишет «Российская газета».

Mil.ru Штурмовик Су-25

По словам источника издания, самолёт выполнял фигуру высшего пилотажа — «мёртвую петлю», но не смог выйти из неё и врезался в землю практически вертикально. Почему это произошло, пока не сообщается.

Уточняется, что глубина воронки, образовавшейся в результате удара Су-25 о землю, составила три метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье ведутся поиски двух членов экипажа Су-25, потерпевшего крушение 3 сентября. В обнаруженном самолёте лётчиков не было: вероятно, они катапультировались.