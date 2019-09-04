Ставрополь, 4 сентября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Оба черных ящика штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, обнаружены на месте катастрофы. Об этом сообщает 4 сентября RT.

СУ-25

Из обломков самолета извлечены бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета. Оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии и будут отправлены на расшифровку.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Су-25 с двумя пилотами на борту разбился 3 сентября в Новоселицком районе Ставрополья во время учебного полета. Летчики не успели спастись, их тела нашли в обломках.

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