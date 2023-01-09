Гибель 14 подводников 1 июля 2019 года
Атомную подлодку «Лошарик» восстановят в 2024 году
Восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 (неофициальное название «Лошарик») в Северодвинске планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу. Читайте также: Аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск...
9 января 2023
В Архангельской области завершили выгрузку реактора спецподлодки «Лошарик»
В Центре судоремонта «Звездочка» (Архангельская область) завершили операцию по выгрузке активной зоны ядерного реактора с подводного обитаемого аппарата АС-31 («Лошарик»). "В целях восстановления и возвращения в состав Военно-морского флота РФ АС-31 в марте была завершена операция по выгрузке...
31 марта 2021
В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31
На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России. В тот трагический день...
5 июля 2020
В Петербурге увековечили память военных моряков, погибших на подлодке АС-31
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении наименований объектам улично-дорожной сети и планировочной структуры на территории города. Этим постановлением, в частности, увековечивается память российских военных моряков-подводников...
26 июня 2020
Аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 «Лошарик» доставлен в город Северодвинск Архангельской области для проведения ремонта на верфи «Звездочка». Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе Сроки и объемы ремонтных работ будут определены после диагностики...
2 ноября 2019
В Мурманской области установили памятник подводникам, погибшим в этом году
На берегу Кольского залива в память о 14-ти погибших моряках-подводниках установили мемориал, сообщает ТV21. Надпись на каменной плите гласит: «С этого причала 29 июня 2019 года ушел в свой последний поход экипаж АС-31». К памятнику местные жители принесли цветы, кортик и фуражку. Как сообщало ИА...
10 октября 2019
Названы сроки начала ремонта пострадавшего от пожара «Лошарика»
Ремонт автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», начнется осенью. Об этом 14 августа сообщается ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что ремонт будет производиться в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске...
14 августа 2019
В Петербурге прошли «сороковины» по морякам, погибшим на АС-31
Православные священники 9 августа провели на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга панихиду по военным морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года в результате пожара на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море. Панихида прошла на 40-й день со дня гибели моряков. Напомним, погибшие...
9 августа 2019
Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море подводников
В Санкт-Петербурге прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами семей погибших в Баренцевом море офицеров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин встретился с членами семей офицеров», — говорится в сообщении. Отмечается, что российский лидер обсудил меры по...
27 июля 2019
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Экипаж автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата. Об этом 23 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным...
23 июля 2019
Сгоревший на «Лошарике» аккумулятор сделали в Петербурге — СМИ
Производителем литий-ионной аккумуляторной батареи, при взрыве которой погибли гидронавты автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», может являться петербургская «Аккумуляторная компания «Ригель». Об этом сегодня, 19 июля, пишет «Фонтанка.ру». По данным...
19 июля 2019
СМИ сообщили о ходе расследования гибели 14 подводников в Баренцевом море
Причины взрыва продолжает выяснять комиссия, занимающаяся расследованием гибели 1 июля 2019 г. 14 моряков-подводников в Баренцевом море. Вопросы у комиссии вызывают то обстоятельство, что взрыв произошёл в том отсеке подводной лодки, где находился аккумулятор, передаёт РБК. Также выясняются причины...
10 июля 2019
Каспийская флотилия почтила память моряков, погибших в Баренцевом море
Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане и Астраханской области провели траурную акцию в память о подводниках, погибших 1 июля в Баренцевом море. Они спустили на воду венки и цветы, а также почтили память моряков минутой молчания, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе Южного военного...
9 июля 2019
В Кремле заявили об отсутствии угроз судоходству в Баренцевом море
Угрозы судоходству после аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море нет, заявил 8 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз, соответственно, здесь не о чем совершенно говорить», —...
8 июля 2019
Прощание с моряками, демарш ЛДПР и эпидемия отравлений: неделя в Петербурге
Трагедия морской столицы Гибель 1 июля при пожаре на борту глубоководного аппарата ВМФ России 14 опытнейших флотских офицеров для Петербурга стала личной бедой. Город на Неве — столица российского военного флота, военно-морского образования и кораблестроения, поэтому иначе и быть не могло. Уже...
8 июля 2019
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов. Об этом сообщает в субботу, 6 июля, пресс-служба Кремля. «Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии, — говорится в сообщении. — …...
6 июля 2019
В Санкт-Петербурге похоронили 14 морских офицеров, погибших 1 июля
В Санкт-Петербурге сегодня, 6 июля, на Серафимовском кладбище состоялись похороны морских офицеров, погибших в результате аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Траурная церемония прошла рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». Церемония проходила в закрытом режиме и...
6 июля 2019
Достойны ли мы своих героев-подводников?
В Баренцевом море загорелся сверхсекретный глубоководный аппарат АС-31, он же «Лошарик». О детальных причинах пожара мы вряд ли узнаем нечто содержательное. Во всяком случае, не в ближайшие годы. И на то есть основания. Однако доподлинно известно, что подводники, экипаж «Лошарика», проявили великое...
5 июля 2019
Семьи погибших подводников получат от Смольного по 1 млн рублей
Семьи военных моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, получат от властей Петербурга по 1 млн рублей. Постановление об этом подписал 5 июля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Напомним, подводники...
5 июля 2019
Похороны моряков-подводников состоятся утром 6 июля в Петербурге
Похороны 14 офицеров ВМФ России, погибших 1 июля при выполнении воинского долга на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, состоятся утром в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщил 5 июля информированный источник в силовых структурах. Примерно...
5 июля 2019