Санкт-Петербург, 6 июля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 6 июля, на Серафимовском кладбище состоялись похороны морских офицеров, погибших в результате аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим морякам АПЛ «Курск» на Серафимовском кладбище Петербурга

Траурная церемония прошла рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». Церемония проходила в закрытом режиме и доступ на кладбище был ограничен.

С моряками прошлись их родные и близкие. Также на церемонии прощания присутствовали официальные лица, в частности, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, а также временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на глубоководном аппарате, который находился в водах Баренцева моря произошла 1 июля. Погибли 14 моряков, среди которых было семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. На подводном аппарате в аккумуляторном отсеке начался пожар. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения.