Северодвинск, Архангельская область, 9 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Восстановление атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31 (неофициальное название «Лошарик») в Северодвинске планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

Mil.ru Атомная подлодка

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Отмечается, что на лодку уже загружена новая активная зона реактора, идут монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования. После ремонтно-восстановительных работ в течение 2025 года будут проводиться испытания подлодки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года на подлодке «Лошарик» в Баренцевом море произошел пожар. Погибли 14 членов экипажа.