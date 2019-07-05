В Баренцевом море загорелся сверхсекретный глубоководный аппарат АС-31, он же «Лошарик». О детальных причинах пожара мы вряд ли узнаем нечто содержательное. Во всяком случае, не в ближайшие годы. И на то есть основания. Однако доподлинно известно, что подводники, экипаж «Лошарика», проявили великое — истинное русское — мужество. Ценою своей жизни они спасли и аппарат, и гражданских лиц.

(сс) Christopher Michel Памятник «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время»

Возгорание, начинается пожар. Люди находятся на огромной глубине. Представьте это, напрягите воображение. Как бы действовали вы? Полагаю, что мало бы кто думал о спасении гражданских лиц и самого аппарата. Однако подводники действовали поистине героически.

И это надо помнить, превозносить. Ведь лучшее, что в нас есть, в русских — это стремление и способность к подвигу, естественная способность. Мы выигрывали страшные войны и совершали великие деяния зачастую не благодаря, а вопреки. И наша история — это, прежде всего, плеяда (именно так) подвижников. От Серафима Саровского и Николая Пирогова до Даши Севастопольской и Ивана Кулинича. Благодаря подвигу мы и живы.

Но зачастую, когда общество максимально атомизируется, находясь в крайней степени потребления, пожирает и само себя, и мораль с духом, уже не верится, что человек способен отдать жизнь за другого, действуя согласно долгу и чести.

Ruspekh.ru Глубоководный аппарат ВМФ России

Однако появляется школьник из Северодвинска Иван Крапивин. Или подросток Дмитрий Новосёлов из Бажово. Или алтарник подмосковного храма Георгий Великанов. Они появляются, как солнечные лучи в тёмном небе, и возвращают нам веру в человека. Подводники с «Лошарика» действовали в экстремальных условиях. Они возвысились на глубине. И заставили вспомнить имена Казарского, Корнилова, Маринеско — тех, на ком исконно держался русский флот. Оказалось, что герои никуда не исчезли, а флот по-прежнему настоящий. Ведь в нём есть такие люди.

Но много ли говорили об этом? Достойно ли сказано о подвиге экипажа «Лошарика» со страниц и экранов? Или там всё те же морды? Или — даже так — часть деятелей упражняется в злословии и хуле, клеймя флот, а заодно и его людей? Да, героические действия экипажа «Лошарика» не снимают ответственности с Министерства обороны, да, вопросы после этого не исчезают — однако правильно ли концентрироваться исключительно на одном, на негативе? Уверен, что нет. Хотя так поступают.

В комментарии к моему посту о погибших героях-подводниках Алексей Смирнов написал: «Судно называется «Лошарик». Прозвище. Делали его у нас, еще в 90-е. На Севмаше. Друзья о нём рассказывали в 1997. Подводник-атомщик, да и судостроитель, — это особый тип людей. Работа с радиацией. В Северодвинске с детства знают, что это такое. Видят на примере родственников. Представьте. Вы видите смерть от онкологии, знаете, где этот человек работал, потом выбираете эту специальность и идете туда, понимая риски. Это знают, и на это осознанно идут. Моему дяде, начальнику цеха, где делали начинку АПЛ, 85. А его друзья умерли около 50. Подводники — та же тема. Тревоги каждые три часа, человек перестает отличать сон и бодрствование, огромные нагрузки. И смерть как часть профессии. Пожары на АПЛ — дело обычное. Там задраивают отсек, и всё… Это знают, на это идут. Мало таких людей. Это не «Дом-2» и не Бузова. О них не пишут. Они не моральные лидеры. Тем страшнее утрата. Светлая Память».

Перечитайте эти слова. Истинные, как божественное откровение. Ведь правда, пока мы посещаем бестолковую работу, ездим по забитым железяками улицам, ходим в кондиционированные супермаркеты, сидим в задымленных барах, занимаемся глупостями, утопаем в праздности — люди несут свою вахту. Ту вахту, благодаря которой мы и можем жить. Пусть и так — суетно и праздно.

Kremlin.ru Министр обороны докладывает Верховному Главнокомандующему об аварии на подлодке. Москва, Кремль, 2 июля 2019 года

Люди, работающие на благо Родины, на благо каждого человека в ней, знают, на что идут. Потому что русский подвиг — это не случайность, а особое сознание, когда ты в любой момент готов возвыситься над собой, совершив великий поступок. Они, герои, живут в данном состоянии непрерывно. Вот что важно.

И когда наши дети ходят на идиотские фильмы про супергероев, мутантов и прочих карикатурных персонажей, то очаровываются фальшивым, ложным. А истинные герои — они рядом. Такие, как подводники с «Лошарика». О них надо снимать фильмы, передачи, о них надо говорить повсеместно. Как бы просто это ни звучало, но настаиваю: если бы вместо идиотов из «Марвел» и проституток из «Дом-2» мы бы видели на экранах настоящих людей, то наша жизнь изменилась бы к лучшему — она стала цельной, в ней появился бы смысл. Однако мы очаровываемся ложными символами, фальшивыми героями — и потому живём не среди симулякров даже, а среди симулякров симулякров, среди такой бессмысленности и пустоты, что становится тошно, отчаянно и тоскливо. Не живём даже, не существуем, а блукаем, потерянные и забытые.

Но достаточно чуть распахнуть глаза, сфокусировать взгляд — и увидеть, ясно и навсегда: подлинные герои среди нас. Каждый день, каждый час они несут свою вахту, чтобы мы были живы. И их имена — 14 погибших — должны оставаться с нами. Как оберег.

— капитан первого ранга Денис Долонский — Герой России;

— капитан первого ранга Николай Филин — Герой России;

— капитан первого ранга Владимир Абанкин;

— капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

— капитан первого ранга Константин Иванов;

— капитан первого ранга Денис Опарин;

— капитан первого ранга Константин Сомов;

— капитан второго ранга Александр Авдонин;

— капитан второго ранга Сергей Данильченко;

— капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;

— подполковник медицинской службы Александр Васильев;

— капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;

— капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;

— капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Надеюсь, что так и будет. Но правильнее, спасительнее чтить их при жизни. Чтить и воспевать. Как сказано в прощальном послании экипажа «Лошарика»: «Любите нас, пока мы живы». И правда — любите таких, как они, и тогда, возможно, спасётесь.