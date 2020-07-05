Санкт-Петербург, 5 июля, 2020, 12:43 — ИА Регнум. На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.

Gov.spb.ru Открытие мемориала подводникам на Серафимовском кладбище Петербурга

В тот трагический день во время подводного пожара в Кольском заливе погибли 14 морских офицеров. Ценой своей жизни они сумели спасти для военного флота уникальный глубоководный аппарат. Подводников похоронили на Серафимовском кладбище, пообещав через год поставить им памятник. Это обещание исполнено.

В ходе церемонии открытия мемориала цветы и венки возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Министерства обороны, родственники подводников и военнослужащие войсковой части №45 707, где служили моряки. Была проведена минута молчания, отслужена церковная панихида.

По словам Александра Беглова, погибшие офицеры-подводники до конца выполнили свой долг, поэтому для молодого поколения российских моряков они всегда будут примером героизма, самоотверженности и любви к Родине.

В Петербурге уже начался процесс увековечивания памяти погибших. Как сообщало ИА REGNUM, имена Героев России Андрея Вознесенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова, Николая Филина присвоены улицам и проездам в Петергофе.

Топонимическая комиссия Петербурга предложила присвоить имя Героя России Дениса Долонского школе № 337 Невского района и имя Героя России Николая Филина школе № 430 Петродворцового района. В ближайшее время комиссией будет рассмотрен вопрос присвоении другим школам Петербурга имен Героев России Константина Сомова, Дмитрия Соловьева, Дениса Опарина и Андрея Воскресенского.

Кроме того, в Петергофе появится Сквер покорителей глубин, посвященный памяти моряков-подводников.

Семьям погибших подводников город помогает решать проблемы, связанные с платой за обучение детей, арендой жилья, выплатой кредитов и выполнением других обязательств.