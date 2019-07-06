Москва, 6 июля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов. Об этом сообщает в субботу, 6 июля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии, — говорится в сообщении. — … Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии».

Отмечается, что Эрдоган также выразил искренние соболезнования российскому лидеру в связи с трагической гибелью группы моряков в Баренцевом море.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля в водах Баренцева моря произошла авария на глубоководном аппарате. В результате ЧП погибли 14 моряков, среди которых было два Героя России.