Санкт-Петербург, 19 июля, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Производителем литий-ионной аккумуляторной батареи, при взрыве которой погибли гидронавты автономной глубоководной станции проекта 10 831, известной под названием «Лошарик», может являться петербургская «Аккумуляторная компания «Ригель». Об этом сегодня, 19 июля, пишет «Фонтанка.ру».

Heribeto Arribas Abato Возможный внутренний вид подводного аппарата «Лошарик»

По данным издания, в 2015 году конструкторское бюро «Малахит» и завод «Севмаш» заключили два контракта. Из описания этих контрактов на сайте государственных закупок «Фонтанка» делает вывод, что речь могла идти о модернизации «Лошарика».

По данным других СМИ, «Лошарик» проходил модернизацию в 2016 году. «Фонтанка» считает, что именно тогда и были установлены литий-ионные батареи, считающиеся перспективными. Тепловой разгон этой батареи 1 июля 2019 года привел к гибели 14 моряков.

Издание утверждает, что изготовителем этой батареи была компания «Ригель». Так, на её сайте указано, что ещё в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

По открытым источникам известно, что «Ригель» заключил как минимум четыре контракта с разработчиком «Лошарика» — КБ «Малахит». В соответствии с одним из контрактов в 2015 году, как раз незадолго до модернизации «Лошарика», «Ригель» должен был доработать изделие «ЛИ-443 по результатам опытной эксплуатации».

Кроме того, ранее «Ригель» заключал контракты с КБ «Малахит» на создание погружных литий-гельполимерных аккумуляторных батарей для сверхглубоководных батискафов «Русь».

Помимо прочего «Ригель» занимался разработкой литиевых аккумуляторов для подлодок типа «Борей» по контракту с КБ «Рубин».