Санкт-Петербург, 5 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Похороны 14 офицеров ВМФ России, погибших 1 июля при выполнении воинского долга на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море, состоятся утром в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщил 5 июля информированный источник в силовых структурах.

Дарья Драй ИА REGNUM Серафимовское кладбище

Примерно с пяти часов утра в районе Серафимовского кладбища будут введены повышенные меры безопасности, район будет оцеплен силами МВД и Росгвардии, отметил источник. Доступ посторонних лиц к месту проведения траурного мероприятия будет невозможен.

Как уже сообщалось, похороны моряков пройдут в закрытом от публики и прессы режиме, проститься с погибшими смогут только их родственники, близкие, друзья и сослуживцы. Моряков похоронят на территории кладбища, примыкающей к мемориалу морякам атомной подлодки «Курск», погибшей со всем экипажем в августе 2000 года.

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Напомним, указом президента России четырём погибшим на глубоководном аппарате офицерам «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», присвоены звания Героев России (посмертно). Еще 10 погибших офицеров посмертно удостоены орденов Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на атомной глубоководной станции АС-31 в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря произошла 1 июля, однако о случившемся Минобороны РФ сообщило только на следующий день. В результате трагедии погибли 14 офицеров, среди которых были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Они отравились продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

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Серафимовское кладбище находится в Приморском районе Петербурга. На нем похоронены жертвы блокады Ленинграда, защитники города, военнослужащие, погибшие при выполнении воинского долга в послевоенные годы.