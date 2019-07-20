Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
Войну танкеров между Ираном и Великобританией предложили обсудить в СБ ООН
В Совфеде обеспокоены войной танкеров между Ираном и Великобританией, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. «Война танкеров» между Ираном и Великобританией, её ещё можно назвать войной амбиций, не может не беспокоить и в гуманитарном плане — страдают члены экипажей, которые, что называется, ни...
20 июля 2019
В Иране разъяснили ситуацию с отбуксированным иностранным танкером
Официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе. По словам Мусави, танкер столкнулся с техническими проблемами в Персидском...
17 июля 2019
В США заговорили о военной защите танкеров в Персидском заливе
Американские военные и их сателлиты обсуждают варианты применения боевых кораблей для сопровождения танкеров в Персидском заливе, заявил 11 июля в Сенате США кандидат на пост объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли. По его словам, возможно создание коалиции для...
11 июля 2019
В ОАЭ нет информации о том, кто произвел атаку на танкеры, — глава МИД
Объединенные Арабские Эмираты не располагают точными данными о том, кто виновен в атаках на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бен Зайед аль-Нахьян на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Абу-Даби не может выдвинуть...
26 июня 2019
Совбез ООН принял заявление по инциденту с танкерами в Оманском заливе
Члены Совета Безопасности ООН по итогам заседания 24 июня приняли заявление, в котором осудили предполагаемые атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ ООН постоянный представитель Кувейта Мансур аль-Отейби. В принятом заявлении отмечается, что атаки...
25 июня 2019
США предложат в повестку саммита G20 операцию в Ормузском проливе
Проведение международной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе предложат обсудить в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Осаке власти США. Об этом заявил 24 июня на телефонном брифинге в Брюсселе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он отметил, что в Ормузском...
24 июня 2019
Пентагон провел кибератаку на военные компьютерные системы Ирана — СМИ
Военные киберподразделения США атаковали компьютерные системы, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Первым об этом сообщил портал Yahoo News, позже эту информацию со ссылкой на разные источники подтвердили издания The Washington Post, The New York Times и Associated Press. По...
23 июня 2019
Переброску американских Patriot на Ближний Восток объяснили в МИД РФ
Власти США сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и стремятся максимально осложнить ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил 20 июня журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя намерение Пентагона перебросить ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток. Так отражается...
20 июня 2019
IMI: Вашингтонские ястребы пойдут на всё, чтобы свергнуть власть в Иране
Всего через несколько часов после инцидента с двумя танкерами в Ормузском проливе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это дело рук Ирана. Помпео настоял на том, что на норвежский и японский танкеры напал Иран, поэтому Тегеран должен будет заплатить. Правительство США не...
20 июня 2019
США отправят на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолёты-разведчики
США намерены направить на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также беспилотники и самолёты-разведчики, сообщили 19 июня в Пентагоне. Как уточняется, переправка вооружения запланирована в рамках объявленного ранее расширения контингента американских военных в...
20 июня 2019
МИД Индонезии призвал к сдержанности на Ближнем Востоке
В министерстве иностранных дел Индонезии сообщили, что Джакарта продолжает призывать все стороны на Ближнем Востоке воздерживаться от действий, которые только ухудшают ситуацию, сообщает Sindonews. Отвечая на вопрос о положении на Ближнем Востоке и о том, какие шаги предприняла Индонезия, чтобы...
19 июня 2019
В Кремле призвали к сдержанности Иран и США
Россия выступает против действий, которые могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 18 июня в беседе с журналистами намерения Пентагона нарастить военный контингент в этом регионе после предполагаемой атаки на танкеры в...
18 июня 2019
Плахотнюк не отказался от борьбы с Россией, США – с Ираном: Радио REGNUM
США из-за «иранской угрозы» направят дополнительные силы на Ближний Восток; Экс-президент Египта скончался от сердечного приступа; Президент Мексики заявил о возможной победе в торговой войне с США; Плахотнюк обещает вернуться и бороться с Россией; В Бразилии анонсировали визиты Путина и Медведева...
18 июня 2019
В Японии отреагировали на переброску военных из США на Ближний Восток
Заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура выразил обеспокоенность японской стороны в связи с отправкой на Ближний Восток дополнительных сил Соединёнными Штатами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Киодо. В Японии считают, что дополнительная...
18 июня 2019
США направят дополнительные силы на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»
США намерены дополнительно отправить на Ближний Восток около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. Как отмечается, дополнительный американский контингент будет направлен в регион «в оборонительных целях» для противодействия возникающим...
18 июня 2019
США не выиграть войну против Ирана – профессор МГИМО Мигранян
У тех, кто хочет нарушить статус-кво, сложившийся вокруг Ирана, есть запрос на мегаскандал, считает международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 17 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент с подрывом двух...
17 июня 2019
Германия собирает данные об инциденте в Оманском заливе
Германские власти внимательно соотносят собственные данные об атаке на танкеры в Оманском заливе с информацией разведслужб США и Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 17 июня на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Маас подчеркнул, что в подобных случаях важна...
17 июня 2019
США могут отправить дополнительные силы на Ближний Восток — СМИ
В связи с инцидентом с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе Соединённые Штаты могут обсудить переброску дополнительных вооружённых сил страны на Ближний Восток. Об этом передает телеканал CNN. О необходимости вмешаться в ситуацию в Оманском заливе, если она ухудшится, заявил исполняющий...
17 июня 2019
Саудовская Аравия готова к войне, Албания погрузилась в хаос: Радио REGNUM
Саудовская Аравия не хочет войны, но на вызов ответит; СМИ обнаружили в производстве самолетов F-35 китайский след; Албания углубилась в институциональный хаос; Зеленский в честь «освобождения» Мариуполя побегал по фонтану; Стоянка древнего человека под Владимиром погребена под свалкой. Следующий...
17 июня 2019
Россия не станет усиливать безопасность судов в районе Ормузского пролива
В увеличении российского военного присутствия в районе Ормузского пролива нет никакой необходимости. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают 17 июня «Известия». Предпринимать дополнительные действия по охране торговых и военных судов...
17 июня 2019