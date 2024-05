Вашингтон, 23 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Военные киберподразделения США атаковали компьютерные системы, связанные с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Первым об этом сообщил портал Yahoo News, позже эту информацию со ссылкой на разные источники подтвердили издания The Washington Post, The New York Times и Associated Press.

По данным The Washington Post, кибератака, одобренная президентом США Дональдом Трампом, была направлена на иранские компьютерные системы, использующиеся для управления запусками ракет. Отмечается, что решение о проведении кибератаки на иранские военные системы было принято после инцидента с нефтяными танкерами в Оманском заливе.

Издание отвечает, что атаки на иранские военные компьютерные системы стали первой наступательной операцией, проведённой Кибернетическим командованием США после получения дополнительных полномочий от Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два нефтяных танкера. Президент США Дональд Трампобвинил Иран в причастности к этой атаке.