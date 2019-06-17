Москва, 17 июня, 2019, 18:46 — ИА Регнум. У тех, кто хочет нарушить статус-кво, сложившийся вокруг Ирана, есть запрос на мегаскандал, считает международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 17 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент с подрывом двух танкеров в Оманском заливе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рулетка

«У сил, которые хотят нарушить статус-кво, сложившийся вокруг Ирана, есть очень большой запрос на некий мегаскандал, — сказал Строкань. — Мы можем долго спорить о том, кто поджёг эти танкеры. Есть очень много версий. Но важно, удастся ли тем, кто задумал эту провокацию, довести всё до логического конца и начать войну против Ирана. А Иран — это очень серьёзный противник. Лёгкой прогулки не получится. Это не Ирак, не Ливия и не Афганистан».

В свою очередь профессор МГИМО Андраник Мигранян отметил, что Америке такую войну не выиграть.

«Моё мнение, что генералы и эксперты объяснили и Болтону, и Трампу, что Америке не выиграть такую войну. Нанести удары по Ирану можно, но для того, чтобы оккупировать эту страну, понадобится миллионная армия, а может быть, больше», — предположил Мигранян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Берни Сандерс призвал президента США Дональда Трампа не использовать инцидент с танкерами в Оманском заливе как предлог для войны против Ирана.

Политик выразил уверенность в том, что война с ИРИ станет настоящей катастрофой для США, Ирана и всего мира.