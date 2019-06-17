Саудовская Аравия готова к войне, Албания погрузилась в хаос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Саудовская Аравия не хочет войны, но на вызов ответит;
- СМИ обнаружили в производстве самолетов F-35 китайский след;
- Албания углубилась в институциональный хаос;
- Зеленский в честь «освобождения» Мариуполя побегал по фонтану;
- Стоянка древнего человека под Владимиром погребена под свалкой.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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