Плахотнюк не отказался от борьбы с Россией, США – с Ираном: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США из-за «иранской угрозы» направят дополнительные силы на Ближний Восток;
- Экс-президент Египта скончался от сердечного приступа;
- Президент Мексики заявил о возможной победе в торговой войне с США;
- Плахотнюк обещает вернуться и бороться с Россией;
- В Бразилии анонсировали визиты Путина и Медведева.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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