Вашингтон, 18 июня, 2019, 02:07 — ИА Регнум. США намерены дополнительно отправить на Ближний Восток около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

U.S. Army Американские военные

Как отмечается, дополнительный американский контингент будет направлен в регион «в оборонительных целях» для противодействия возникающим угрозам в воздушном пространстве, на воде и на суше.

Сообщается, что запрос на отправку военнослужащих был получен от Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) и был согласован с Белым домом.

Напомним, что накануне в американских СМИ уже появлялась информация о возможной отправке Вашингтоном дополнительных сил на Ближний Восток после инцидента с нефтяными танкерами в Оманском заливе.

В частности, телеканал CNN сообщал, что США могут направить в регион зенитный ракетный комплекс Patriot, а также несколько истребителей и боевых кораблей.