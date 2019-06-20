Москва, 20 июня, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Власти США сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и стремятся максимально осложнить ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил 20 июня журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя намерение Пентагона перебросить ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Так отражается курс на осознанное нагнетание обстановки, подчеркнул дипломат.

У российской стороны нет сомнений, что в Вашингтоне не собираются останавливаться ни перед чем, чтобы как можно сильнее обострить ситуацию и, в первую очередь, нарастить давление на Иран, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента в Оманском заливе, где два нефтяных танкера, предположительно, подверглись атаке, США заявили о наращивании военного потенциала на Ближнем Востоке. Так, 19 июня в Пентагоне пообещали направить в регион дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолёты-разведчики.