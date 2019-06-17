Москва, 17 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. В увеличении российского военного присутствия в районе Ормузского пролива нет никакой необходимости. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают 17 июня «Известия».

NASA Ормузский пролив. Снимок из космоса

Предпринимать дополнительные действия по охране торговых и военных судов вслед за США и их союзниками Россия не собирается.

«Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу», — заявил Шаманов.

Напомним, после того как неизвестные атаковали нефтяные танкеры в Оманском заливе, США возложили ответственность за произошедшее на Иран. Обвинения выдвинул госсекретарь США Майк Помпео, а в подтверждение своих умозаключений американский политик представил видеозапись, на которой одетые в форму иранского Корпуса стражей Исламской революции люди якобы снимают с танкера неразорвавшуюся мину. Эти манипуляции, по словам Помпео, служат доказательством причастности Ирана к атакам на танкеры.