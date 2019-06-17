Россия не станет усиливать безопасность судов в районе Ормузского пролива
Москва, 17 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. В увеличении российского военного присутствия в районе Ормузского пролива нет никакой необходимости. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают 17 июня «Известия».
Предпринимать дополнительные действия по охране торговых и военных судов вслед за США и их союзниками Россия не собирается.
«Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу», — заявил Шаманов.
Напомним, после того как неизвестные атаковали нефтяные танкеры в Оманском заливе, США возложили ответственность за произошедшее на Иран. Обвинения выдвинул госсекретарь США Майк Помпео, а в подтверждение своих умозаключений американский политик представил видеозапись, на которой одетые в форму иранского Корпуса стражей Исламской революции люди якобы снимают с танкера неразорвавшуюся мину. Эти манипуляции, по словам Помпео, служат доказательством причастности Ирана к атакам на танкеры.