Крушение вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
МАК: разбившийся под Красноярском Ми-8 задел груз другого вертолета
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчёт по результатам расследования катастрофы вертолета Ми-8 на севере Красноярского края и гибели в ней 18 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. МАК предполагает, что после взлёта пассажирский Ми-8 столкнулся с грузом на...
25 октября 2018
К крушению Ми-8 под Красноярском могла привести ошибка пилотов
Авиакатастрофа Ми-8 в Красноярском крае, которая унесла жизни 18 человек, могла произойти в результате ошибки экипажа одного из вертолётов. Об этом на пресс-конференции 14 августа сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко. Читайте также: В Красноярском крае разбился вертолёт...
14 августа 2018
Из Башкирии бегут: начало августа в республике
Политическая жизнь Башкирии в первой неделе августа во многом определялась предстоящими выборами в Госсобрание республики. В сравнении с избирательной кампанией в Госсобрание 2013 года сегодня снизилось число участников выборной гонки. По мнению политолога Дитрия Казанцева, «уменьшение количества...
11 августа 2018
Пассажир разбившегося в Ванкоре Ми-8 забыл куртку и выжил
На борту рухнувшего в Туруханском районе Красноярского края вертолёта Ми-8 должны были лететь 19 человек. Один пассажир забыл куртку в столовой и опоздал на рейс, сообщает ямальское информационное агентство «Ноябрьск 24». «Он зашел и сказал, что забыл куртку, а должен был улетать этим рейсом. Когда...
6 августа 2018
Красноярский край: ликвидация последствий крушения Ми-8 продолжается
В Красноярском крае продолжается работа по ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 в Туруханском районе. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, сегодня, 6 августа, состоялось заседание президиума правительства региона, в ходе которого врио губернатора Александр Усс подчеркнул, что...
6 августа 2018
Тела погибших при крушении Ми-8 доставят в Красноярск в течение суток
Останки тел погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края доставят в краевой центр в ближайшие сутки, сообщает 6 августа Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. «Останки тел доставят в краевую судебно-медицинскую экспертизу для...
6 августа 2018
В Томской области после крушения Ми-8 отменили развлекательные мероприятия
Один из погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае — житель города Томска 1987 года рождения. В связи с этим городские службы помогут в организации похорон томича. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Томска сегодня, 6 августа. Читайте также: Крушение Ми-8 в Красноярском крае: что известно на...
6 августа 2018
Крушение Ми-8: в Красноярский край прибывают родственники погибших
В авиакатастрофе в Туруханском районе, которая произошла 4 августа 2018 года, погибли не только жители Красноярского края. На борту вертолёта Ми-8 находились также жители других регионов: Башкирии, Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Удмуртии, Самарской, Томской и Омской областей. Сегодня, 6...
6 августа 2018
UTair: Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, был исправен
Авиакомпания UTair заявила, что оба вертолета, участвовавшие в катастрофе в районе аэропорта «Игарка» в Красноярском крае были исправны. Соответствующее заявление авиакомпания выпустила сегодня, 5 августа. В UTair подчеркнули, что командир рухнувшего вертолёта Ми-8 был опытным лётчиком. Во время...
5 августа 2018
Президент Узбекистана выразил соболезнования Путину после крушения Ми-8
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана. «Мирзиёев направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате...
4 августа 2018
В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура
В Красноярском крае, где 4 августа в Туруханском районе потерпел крушение вертолёт с вахтовиками, 6 августа объявлено днём траура. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. В Красноярском крае в этот день будут приспущены флаги. Телерадиокомпаниям...
4 августа 2018
Глава МИД Турции выразил соболезнования РФ после крушения Ми-8
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. «Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае…, в результате чего погибли 18 человек, — написал...
4 августа 2018
Ямал скорбит: в результате крушения Ми-8 погибли три жителя Тарко-Сале
На борту потерпевшего крушение утром 4 августа 2018 года на площадке «Ванкор» вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» находилось три жителя ямальского города Тарко-Сале. Воздушное судно направлялось в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГО и ЧС администрации Пуровского района. Авиакатастрофа...
4 августа 2018
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: что известно на сегодняшний день
Страшная трагедия потрясла Красноярский край сегодня, 4 августа. В 180 км севернее города Игарка потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТейр». Находившиеся на борту 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа погибли. Информация от ГУ МЧС России по Красноярскому краю О катастрофе...
4 августа 2018
«Страшно»: красноярцы скорбят по погибшим в авиакатастрофе
Власти Красноярского края, а также жители региона выражают свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе вахтовиков и членов экипажа. Страшная трагедия, которая сегодня, 4 августа, унесла жизни 18 человек, потрясла красноярцев. «Соболезную родным и близким… Ужасная трагедия», — пишет житель...
4 августа 2018
Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта Ми-8
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае и гибелью 18 человек. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 4 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter. «Я со скорбью узнал о крушении вертолёта в...
4 августа 2018
МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы Ми-8 под Красноярском
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию, которая займётся расследованием причин катастрофы вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба МАК. В сообщении сказано, что МАК, в соответствии с российским воздушным...
4 августа 2018
Крушение Ми-8: Расследованием дела займётся Главное следственное управление
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае в Главное следственное управление СК. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба СК России. Передача...
4 августа 2018
Глава МЧС соболезнует близким жертв катастрофы вертолета Ми-8 под Игаркой
Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил свои глубокие соболезнования родственникам и близким людей, трагически погибших в катастрофе вертолёта в Красноярском крае, сообщает 4 августа пресс-служба МЧС. Напомним, утром 4 августа в Красноярском крае под Игаркой вертолет Ми-8 с 15 пассажирами на борту...
4 августа 2018
Катастрофа вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видео
В соцсетях опубликована видеосъемка, сделанная на месте катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видеозапись запечатлела горящие обломки вертолета и пожар на месте его падения. Слышны голоса очевидцев, обсуждающие крушение и количество погибших в ней людей. Как сообщало ИА REGNUM, ранним...
4 августа 2018