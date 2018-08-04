Анкара, 4 августа, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае и гибелью 18 человек. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 4 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

«Я со скорбью узнал о крушении вертолёта в Красноярском крае… в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал Чавушоглу на русском языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в районе Ванкорского нефтегазового месторождения разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании UTair. Вертолет при взлете задел другой взлетающий вертолет с грузом, в результате чего упал на землю, разрушился и загорелся.

На борту разбившегося вертолёта находились 18 человек — трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих. Все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.