Игарка, Красноярский край, 4 августа, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В соцсетях опубликована видеосъемка, сделанная на месте катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Видеозапись запечатлела горящие обломки вертолета и пожар на месте его падения.

Слышны голоса очевидцев, обсуждающие крушение и количество погибших в ней людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 августа вблизи Ванкорского месторождения в Красноярском крае вертолет Ми-8 с пассажирами на борту задел при взлете лопастями внешний груз другого вертолета, взлетевшего ранее.

В результате погибли 15 пассажиров и три члена экипажа.