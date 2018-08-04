Москва, 4 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела о крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае в Главное следственное управление СК. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба СК России.

Цитата из х/ф «Профессия — следователь». Реж. Александр Бланк. 1982. СССР Следствие по делу

Передача расследования уголовного дела о крушении Ми-8 в Красноярском крае осуществлена для проведения полного и всестороннего расследования.

Напомним, что по факту крушения Ми-8 было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на взлетной площадке в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае пассажирский вертолёт Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, задел при взлете другой вертолет Ми-8, который осуществлял перевозку груза. Пассажирский Ми-8 упал на землю, разрушился и загорелся. Все 18 человек, находившиеся на его борту, погибли.