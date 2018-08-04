Игарка, Красноярский край, 4 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Страшная трагедия потрясла Красноярский край сегодня, 4 августа. В 180 км севернее города Игарка потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТейр». Находившиеся на борту 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа погибли.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Информация от ГУ МЧС России по Красноярскому краю

О катастрофе проинформировали сразу несколько источников. В частности, как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, вертолёт потерпел крушение в 09:48 (по местному времени). Назвали спасатели и предположительную причину падения — Ми-8 задел внешнюю подвеску второго вертолёта, который вылетел раньше.

После авиакатастрофы ГУ МЧС по краю открыло горячую линию, на которую к 13:00 по местному времени уже поступило порядка 70 звонков. Телефон горячей линии — 8 (391) 275−16 17.

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Позже спасатели уточнили, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» следовал по маршруту «Ванкор — Сузун» и перевозил работников компании «Ванкорнефть».

К ликвидации последствий ЧП привлечены 75 человек и восемь единиц техники, в том числе 38 человек от МЧС. При необходимости из Красноярска готовы дополнительно вылететь самолёты Ан-74 и Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра Сибирского регионального центра МЧС России, 15 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного центра МЧС и 10 человек Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС.

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Информация от следователей

По факту авиапроисшествия Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело (ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Проводятся следственные действия.

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В Следственном комитете РФ ИА REGNUM сообщили, что вертолёт разбился в районе Ванкорского месторождения, зацепив на высоте 100 метров лопастями несущего винта груз другого вертолёта той же компании. Второй вертолёт, на борту которого находился только экипаж, совершил экстренную посадку. Никто не пострадал.

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На место происшествия отправились следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СКР. В ведомстве уточнили, что это сотрудники, имеющие большой опыт расследования авиакатастроф.

«В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолёт, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего», — прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Необходимые судебные экспертизы будут назначены в ближайшее время.

Информация от властей Красноярского края

Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Туруханском районе.

«Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона», — говорится в сообщениях краевого правительства и парламента.

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Кроме того, в правительстве региона сообщили, что врио губернатора края Александр Усс вылетел в Туруханский район на место крушения. Он намерен оценить обстановку и заслушать доклады представителей служб, работающих на месте происшествия (МЧС, полиции, следственного комитета и других).

Информация из иных источников

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что вертолёт потерпел крушение в простых метеоусловиях после взлёта с посадочной площадки «Ванкор». По предварительной информации, лопасти воздушного судна столкнулись с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолёта Ми-8АМТ (RA-22 427). Второй вертолёт повреждений не получил и произвёл посадку на площадке «Ванкор».

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Воздушное судно, потерпевшее крушение, выпустили в 2010 году на Улан-Удэнском авиационном заводе. Командиром вертолёта являлся выпускник Омского летного училища 1985 года рождения. Пилот налетал 5990 лётных часов, в том числе 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Представители компании также находятся на месте ЧП.

Об авиационном происшествии сообщил и Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В частности, в МАК уточнили, что воздушное судно разрушено и частично сгорело.

Межгосударственный авиационный комитет в соответствии с российским воздушным законодательством сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, которая уже приступила к работе.

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Известно, что компания «РН-Ванкор», чьи сотрудники в том числе погибли в результате крушения вертолёта, окажет материальную помощь семьям погибших.

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Тем временем авиапроисшествие продолжают обсуждать в социальных сетях. Жители Красноярского края и других регионов России выражают соболезнования родным и близким жертв крушения Ми-8.

В красноярских пабликах в соцсетях появился список погибших. Вахтовики: Муратов С. Х., Прокопьев И. А., Атнабаев В. С., Баязитов А. В., Микрюков О. С., Чичерин Р. П., Шайдуллин Р. И., Валитов А. Г., Овчинников Д. С., Горюхин А. А., Тяжельников С. В., Щербинин А. С., Веретенников С. А., Рыбак Б. В., Хисамутдинов К. Ш. Члены экипажа: командир Кононов А. С., второй пилот Иванов О., бортмеханик Иванчин Л. (по информации паблика «Я живу [В] Красноярске», Vk.com).

ИА REGNUM следит за развитием событий.