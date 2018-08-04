Игарка, Красноярский край, 4 августа, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае, где 4 августа в Туруханском районе потерпел крушение вертолёт с вахтовиками, 6 августа объявлено днём траура. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Frank Morales R Траурная свеча

В Красноярском крае в этот день будут приспущены флаги. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предлагают воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 4 августа в Красноярском крае произошла трагедия. В Туруханском районе потерпел крушение вертолёт Ми-8. Погибли 15 вахтовиков и трое членов экипажа.

По данным МЧС, вертолёт авиакомпании «ЮТэйр» следовал по маршруту «Ванкор — Сузун» и перевозил работников компании «Ванкорнефть». По факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело.

По данным следствия, воздушное судно зацепило лопастями несущего винта груз другого вертолёта той же компании. Второй вертолёт, на борту которого находился только экипаж, совершил экстренную посадку. Люди не пострадали.