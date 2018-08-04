Анкара, 4 августа, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в соцсети Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

Ми-8

«Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае…, в результате чего погибли 18 человек, — написал дипломат. — Я выражаю слова соболезнования РФ, российскому народу и близким погибших».

Как ране сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Красноярском крае упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТейр». ЧП произошло в 180 км севернее города Игарка. Находившиеся на борту 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа погибли.

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