Москва, 4 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию, которая займётся расследованием причин катастрофы вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба МАК.

Почтовая марка СССР. 1980 Вертолет Ми-8

В сообщении сказано, что МАК, в соответствии с российским воздушным законодательством, сформировал комиссию по расследованию причин крушения вертолета Ми-8 авиакомпании UTair, который разбился сегодня в районе Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-8, на борту которого находились трое членов экипажа и 15 вахтовых рабочих, при взлете в районе Ванкорского месторождения задел другой взлетающий вертолет Ми-8 в грузом. В итоге пассажирский вертолёт упал на землю, разрушился и полностью сгорел. Все 18 человек, находившиеся в вертолёте, погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело.