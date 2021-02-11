Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
Спустя три года вспоминают жертв крушения самолёта рейса Москва — Орск
В храме Раменского городского округа 11 февраля прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе, на месте трагедии запланировал траурный митинг, сообщают СМИ. Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который летел из Москвы в Орск. На борту...
11 февраля 2021
В Подмосковье пройдут памятные мероприятия по жертвам авиакатастрофы
Из Орска Оренбургской области утром 11 февраля в Москву вылетел самолёт с родственниками погибших в авиакатастрофе. В Подмосковье пройдут памятные мероприятия по жертвам крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», которое произошло 11 февраля 2018 года, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в...
11 февраля 2019
«Саратовские авиалинии» вернули почти полмиллиарда рублей за билеты
АО «Саратовские авиалинии» по состоянию на 7 февраля вернуло средства за билеты на общую сумму 431,225 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в авиакомпании. По данным перевозчика, средства получили 65 057 пассажиров, которые купили билеты на рейсы в летний период в 2018 году. По словам замминистра...
8 февраля 2019
Авиакатастрофа, аресты и скандалы: итоги года в Оренбуржье
В Оренбургской области уходящий 2018 год был насыщен различными событиями, в том числе и трагическими.11 февраля в Подмосковье разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который летел по маршруту Москва — Орск. Также в регионе были скандалы вокруг глав областных минлесхоза...
27 декабря 2018
Событием года по версии «Яндекс» стал ЧМ-2018 в России
В 2018 году пользователи чаще всего искали в «Яндексе» чемпионат мира по футболу в России и Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице исследований сервиса. Третьим по частоте запросом стал «пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, четвертым по...
10 декабря 2018
Запад вместо реакций на убийства выдаёт критику на выборы: Радио REGNUM
Путин обсудил гибель российского самолета в Сирии с Нетаньяху; Запад вместо убийств в Донбассе осуждает выборы; Приговоры по «экстремистской» статье пересмотрят; Останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148» доставили в Орск; Учёные рассказали правду о неандертальцах. Следующий выпуск...
16 ноября 2018
В Оренбуржье проходят похороны жертв авиакатастрофы Ан-148
В Оренбуржье начинаются массовые похороны пассажиров, которые стали жертвами авиакатастрофы 11 февраля 2018 года. Единой гражданской панихиды в дни похорон (16−17 ноября) не предусмотрено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, прощание с жертвами...
16 ноября 2018
В Орск доставили останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148»
Спецборт с останками 32 пассажиров разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолёта «Ан-148» авиакомпании «Саратовские авиалинии» приземлился в аэропорту оренбургского города Орска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. Начинается выдача останков...
15 ноября 2018
В Орске ждут спецборт с останками 32 пассажиров, погибших в авиакатастрофе
В Орск Оренбургской области сегодня, 15 ноября, прибудет самолёт МЧС. Он доставит останки погибших в авиакатастрофе 11 февраля 2018 года при крушении самолета АН-148, следовавшего рейсом Москва-Орск. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, прибытие ожидается с 13:00 до...
15 ноября 2018
Эхо авиакатастрофы: останки пассажиров доставят в Орск 15 ноября
Родственники и близкие погибших в авиакатастрофе под Москвой пассажиров лайнера «Саратовских авиалиний» дождались наконец известия о завершении экспертизы. Сегодня, 31 октября, губернатор на встрече с родными погибших заявил о том, что останки доставят в Орск 15 ноября, сообщили корреспонденту ИА...
31 октября 2018
В Оренбуржье пройдут похороны новотройчанина, погибшего в авиакатастрофе
В Новотроицке Оренбургской области 6 октября пройдут похороны Ильи В., который летел роковым авиарейсом из Москвы в Орск 11 февраля. Прощание состоится утром у дома, а затем в храме Петра и Павла пройдет панихида. Об этом в соцсетях сообщила супруга Ильи В. Илья В. родился в 1984 году в Новотроицке...
4 октября 2018
Авиакомпания «Ямал» аннулировала рейсы по маршруту Орск — Москва
В Орске Оренбургской области после катастрофы с АН-148 никак не стабилизируется ситуация на рынке пассажирских авиаперевозок. АК «Ямал», с которой достигли договоренности о регулярных рейсах, отказалась от маршрута Орск — Москва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Международного...
14 сентября 2018
Спор об охране аэропорта: «Саратовские авиалинии» против Ространснадзора
АО «Саратовские авиалинии», лишившееся сертификата эксплуатанта после крушения самолёта в феврале 2018 года, приведшего к гибели 71 человека, пытается оспорить административное предписание, выданное Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной...
13 сентября 2018
Долгожданный рейс: авиасообщение Орска с Москвой восстановлено
Из Орска Оренбургской области 16 августа возобновили авиасообщение с Москвой. Регулярные рейсы осуществляет АК «Икар», которая базируется в Красноярске. Для перевозки пассажиров используются самолёты Embraer 190, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в международном аэропорту «Оренбург», чьим филиалом...
16 августа 2018
В Подмосковье на месте крушения «Ан-148» создадут мемориал
В Раменском районе Московской области на месте крушения самолёта «Ан-148» будет создан мемориал. Об этом в Орске Оренбургской области родственникам погибших заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. По его словам, уже проведены переговоры с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым. Участок...
18 июля 2018
На маршрут Москва — Орск нашли второго авиаперевозчика
Авиасообщение между оренбургским Орском и Москвой с 16 августа будет снова стабильно. К полётам приступит авиакомпания «Икар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту Оренбурга. Самолёты Embraer 190 будут летать в московский аэропорт «Шереметьево». В сутки планируется осуществлять два рейса...
6 июля 2018
Сообщение с Москвой: для Орска нашли авиаперевозчика, но только с 1 октября
В Орске Оренбургской области с 1 октября начнёт работать новый авиаперевозчик — авиакомпания «Ямал». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта «Оренбург», чьим филиалом является орский аэропорт, сейчас ведутся переговоры о начале полётов с середины июля ещё с...
2 июля 2018
До заключения МАК: по делу о крушении Ан-148 назначена новая экспертиза
В Раменском районе Московской области 26 июня на месте крушения самолёта Ан-148 прошло оперативное совещание следственных органов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР, проведение мероприятия вызвано многочисленными жалобами на недостатки следствия, сроки проведения экспертиз. Отдельную...
27 июня 2018
Следователи установили причину крушения Ан-148 в Подмосковье
В ходе расследования катастрофы Ан-148 в Раменском районе Московской области следователям удалось подтвердить, что самолет рухнул из-за ошибки экипажа, сообщает 26 июня пресс-служба СК России. Из сообщения следует, что скрупулёзная работа проводится следователями совместно с сотрудниками...
27 июня 2018
Министра транспорта РФ просят вмешаться в дело «Саратовских авиалиний»
«Общероссийское объединение пассажиров» направило обращение в адрес министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с просьбой рассмотреть жалобы граждан РФ об отсутствии выплат денежных средств пассажирам «Саратовских авиалиний». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель...
25 июня 2018