Орск, Оренбургская область, 16 августа, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Из Орска Оренбургской области 16 августа возобновили авиасообщение с Москвой. Регулярные рейсы осуществляет АК «Икар», которая базируется в Красноярске. Для перевозки пассажиров используются самолёты Embraer 190, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в международном аэропорту «Оренбург», чьим филиалом является аэропорт Орска.

confused_me Самолет

Добавим, на утро 16 августа все дешёвые авиабилеты (по 14 700 рублей) раскуплены до конца месяца. Остались только дорогие, признались в службе информации. Из столицы рейс — ночной, из Орска самолёт вылетает ранним утром.

В оренбургском аэропорту заявили, что договорённость с АК «Ямал» о регулярных авиарейсах с 1 октября остаётся в силе. Таким образом, в Орске будут действовать два воздушных перевозчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы, когда разбился самолёт «Саратовских авиалиний» с 71 человеком на борту, летевший из столицы России в Орск (11 февраля 2018 года), возникла напряжённая ситуация, связанная с сообщением оренбургского города с Москвой. «Саратовские линии» прекратили полёты. На смену пришла АК «Ижавиа», но на очень короткий период времени. Затем пассажирскими перевозками занялась АК «Нордавиа». Однако и эта компания проработала недолго, прекратив полёты с 12 июня. С этого момента ближним городом, из которого можно было бы из Орска улететь в Москву, оказался Оренбург.

Впоследствии удалось договориться с АК «Ямал», но эта компания начнёт работу в Орске только с 1 октября. Параллельно велись переговоры с другими перевозчиками, поскольку город нуждался в возобновлении авиасообщения с Москвой летом.