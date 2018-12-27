В Оренбургской области уходящий 2018 год был насыщен различными событиями, в том числе и трагическими.11 февраля в Подмосковье разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который летел по маршруту Москва — Орск. Также в регионе были скандалы вокруг глав областных минлесхоза, минсельхоза, министерства образования, минтруда, арест мэра Оренбурга Евгения Арапова и его отставка, назначение нового градоначальника, кризис на птицефабрике «Родина» и машиностроительном концерне в Орске, а также скандалы, связанные с объектами культурного наследия и ценными застройками. О ТОП-5 событий года — в итоговом обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Orenburg.ru Евгений Арапов

«Чёрный» февраль

Главным потрясением года для Оренбуржья стала авиакатастрофа. 11 февраля спустя примерно семь минут после взлёта с экранов радаров исчез самолёт Ан-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям» и выполнявший рейс из Москвы в Орск. На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Первое время люди, чьи близкие находились на борту, надеялись на чудо. Однако появившиеся впоследствии сведения разрушили все надежды. Воздушное судно потерпело крушение в Раменском районе Московской области. Никто не выжил.

Большинство пассажиров были жителями и уроженцами Оренбуржья. Днём траура в регионе объявили 12 февраля. Однако в неофициальном трауре область пребывала долго. Люди не могли очнуться от шока.

По факту крушения самолёта возбудили уголовное дело. В рамках расследования в качестве причины авиакатастрофы назвали сбой в показаниях датчиков скорости. Выяснилось, что приборы находились в выключенном состоянии и во время полёта при наборе высоты обледенели. Основной версией крушения стали неверные действия экипажа.

Свечи

Последовали проверки авиакомпании, по результатам «Саратовские авиалинии» лишились сертификата эксплуатанта. В Орске возникли перебои с авиаперевозками. Сообщение с Москвой находилось на грани прекращения. Осенью к полётам приступила авиакомпания «Икар».

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Тем временем вокруг авиакатастрофы периодически возникали скандалы. Родственники погибших требовали как можно скорее провести экспертизу и выдать им на руки останки, чтобы предать тела земле. Людям предлагали осуществлять похороны в два этапа, то есть вначале фрагменты тел, а затем, после полной идентификации останков — всё остальное. Однако на это решились немногие. У большинства такой вариант вызвал возмущение.

Весной девушка, которая в авиакатастрофе потеряла мать, посетила зону крушения и выложила в интернете видеосообщение, где выразила возмущение по поводу увиденного. Она заявила, что на площадке можно увидеть фрагменты человеческих тел и личные вещи пассажиров. После этого прошёл ещё один этап поисков останков.

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Генетическая экспертиза длилась примерно девять месяцев. Идентифицировали более 16 тысяч фрагментов. 15 ноября спецборт МЧС доставил в Орск останки 32 погибших пассажиров. Прощание с жертвами авиакатастрофы Ан-148 проходило 16−17 ноября в семи храмах и пяти траурных залах Орска, а также в Адамовском районе, Ясненском городском округе и в Гае.

В центре скандалов — министры

Клип от оренбургский чиновников

В январе в центре внимания оказались высокопоставленные чиновники минлесхоза Оренбургской области. В интернете появился ролик, где сотрудники во главе с министром предстали в амплуа актёров. Чиновники министерства играют разные роли, например, предстают переодетыми в женские наряды, исполняют танец на шесте, министр Виктор Тонких с нагайкой дирижирует оркестром из подчинённых. Впоследствии чиновники пытались оправдаться, что спектакли — шуточные и записывались в качестве поздравления женской половине министерства к Международному женскому дню. Однако актёрские способности чиновников не оценили. Министра, а также его трёх заместителей уволили.

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Скандальный марафон с участием высокопоставленных чиновников продолжило министерство сельского хозяйства. 14 июня силовики задержали главу минсельхоза Михаила Маслова. С 15 июня его отстранили от должности на время расследования уголовного дела и приостановили членство в «Единой России», а 16 июня взяли под стражу. Позже министра перевели под домашний арест, а затем отпустили под залог в 1,4 млн рублей. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий и взяточничестве. По версии силовиков, в 2015—2016 годах селекционно-гибридному центру «Вишневский» выделялось более 100 млн рублей субсидий, которые были похищены.

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В октябре в центре скандала оказалась министр здравоохранения Галина Зольникова. Шум и резонанс возникли из-за появившегося в интернете видеоролика, в котором на рабочем совещании глава минздрава отчитывает главврача поликлиники Орска за плохую работу по вакцинации населения от пневмококка. Министр поставила перед орским главврачом задачу — в течение месяца привить не менее 200 человек и «проникнуться» самому главному врачу «в необходимости профилактического направления». Министр еще раз подчеркнула, что руководитель, неспособный организовать процесс, — не руководитель.

Пользователи соцсети бурно обсуждали тему вакцинации, характеризуя речь главы минздрава как «втюхивание» вакцины стоимостью 1,5 тыс. рублей. В прокуратуру поступило заявление с просьбой оценить действия главы ведомства. Однако надзорное ведомство никаких нарушений не усмотрело.

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В ноябре обезглавленными оказались два министерства. Заявления с формулировкой «по собственному желанию» написали министр труда и занятости населения Вячеслав Кузьмин и министр образования Вячеслав Лабузов. Оба увольнения произошли после обысков силовиков в ведомствах. По данным информресурсов, поводом для оперативных действия в минтруде стало разглашение гостайны. Обыски в минобре и в доме, где проживает Лабузов, были связаны, по одним данным, с нарушениями при проведении аукционов, по другим, — с его преподавательской деятельностью.

Между тем некоторые оренбуржцы вступились за Лабузова, указав на его вклад в сфере образования региона, в частности, лидерство региона на протяжении ряда лет среди регионов России по высоким результатам ЕГЭ. В защиту своего теперь уже бывшего начальника выступил и коллектив минобра, указав в открытом письме его заслуги и подчеркнув, что «работать с ним было непросто», но он — «Министр с большой буквы».

Стоит отметить, что в течение года не раз возникали слухи о потенциальной отставке губернатора на фоне скандалов в министерствах. Однако глава региона стойко держал удар. Политологи говорили о сложной и непредсказуемой ситуации, но склонялись к тому, что в Оренбуржье не будет досрочной отставки первого лица области.

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Арест градоначальника и новый конкурс

В августе Оренбург попал в федеральную информационную повестку в связи с задержанием Евгения Арапова, который на тот момент являлся мэром. Оперативные мероприятия провели в стенах больницы, поскольку экс-градоначальник после ареста своего заместителя (теперь уже бывшего) Геннадия Борисова ушёл на больничный. Впоследствии Арапову предъявили обвинение во взяточничестве и из больничной палаты в наручниках доставили в судебный зал. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил экс-мэра в СИЗО. Попытки адвоката смягчить меру пресечения оказались тщетными, тогда как бывшего вице-мэра Борисова всё же отправили из-под стражи под домашний арест.

Global56.ru Геннадий Борисов

Борисова задержали 8 августа с поличным, в автомобиле силовики обнаружили 2 млн рублей и предъявили обвинение в получении взятки. В рамках расследования был выявлен эпизод получения Борисовым от директора оренбургской фирмы взятки в 600 тыс. рублей, из которых 400 тысяч якобы причитались Арапову. Оба теперь уже экс-чиновника стали фигурантами уголовного дела о крупном взяточничестве. Во время обыска кабинета Евгения Арапова в сейфе обнаружили 4 млн рублей. Тогда экс-глава города пояснил, что деньги принадлежат семье, а хранились на рабочем месте, потому что дома возникли проблемы с сигнализацией. Впоследствии силовики заявили о новых обвинениях Арапову. В частности, выявлены новые эпизоды, когда Арапову директор фирмы лично дал взятку в виде предоставления права на две квартиры общей стоимостью более 2,7 млн рублей. Кроме того, по данным силовиков, Арапов, будучи мэром, через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией с целью получения систематической прибыли.

На протяжении двух месяцев Оренбург был обезглавленным. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг охарактеризовал сложившуюся в Оренбурге ситуацию с муниципальным управлением как чрезвычайную и отметил кризис муниципальной власти.

Спикер горсовета Ольга Березнева пыталась поднять вопрос об управлении муниципалитетом на заседании, но убедить депутатов не смогла. И только после того, как губернатор встретился с депутатским корпусом и горсовету предоставили сведения от антикоррупционной комиссии о том, что Арапов не задекларировал четыре банковских счета и недвижимость на 9 млн рублей, и конфликте интересов личных и служебных, Евгения Арапова отправили в отставку.

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После отставки мэра в Оренбурге объявили конкурс по отбору кандидатов на вакантный пост. С 12 по 22 ноября документы подали 34 претендента на должность градоначальника. По поводу числа кандидатов оренбуржцы иронизировали, называя подачу документов «массовым заходом». При этом из всей массы местные эксперты выделили трёх тяжеловесов: и.о. главы города Сергей Николаева, главы Северного округа Оренбурга Сергея Чуфистова и вице-губернатора Дмитрия Кулагина. Еще до голосования депутатов бесспорную победу местные эксперты предрекли Кулагину. 20 декабря горсовет рассмотрел две кандидатуры, представленные конкурсной комиссией на вакантную должность мэра: Чуфистова и Кулагина. Тайным голосованием был избран Кулагин.

Политологи считают, что он принял в наследство запущенное хозяйство, но, видимо, Дмитрия Кулагина уж очень сильно просили взять руководство муниципалитетом в свои руки, что он не мог отказать тому, кто его просил. Уход с поста вице-губернатора в мэры — это не падение со служебной лестницы. У Кулагина есть хороший запас времени для разбега (около шести лет), чтобы основательно подготовиться и поучаствовать в губернаторских выборах в качестве кандидата.

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Страсти по «Родине»

Иван Владимиров. Баррикады на Пресне. До 1918

В августе в центре скандала оказалась сорочинская птицефабрика «Родина», находящаяся в частных руках. На предприятии сложилась критическая ситуация: задержки с выплатой зарплаты, долги предприятия, массовая гибель птицы из-за дефицита кормов. Коллектив объявил забастовку. По факту задержек зарплаты возбудили уголовное дело. Ситуация повторилась осенью. Потребовалось вмешательство губернатора, чтобы нормализовать положение. До этого в правительстве заявляли, что «держат руку на пульсе», но дело осложняет форма собственности.

С 11 ноября на птицефабрику по поручению правительства начали завозить корм. На предприятии обеспечили электро‑ и газоснабжение, несмотря на долги по оплате перед ресурсоснабжающими компаниями. Была полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками. Россельхозбанк обеспечил охрану предприятия с целью сохранности имущества фабрики, находящегося у банка в залоге.

Следственный комитет и прокуратура занялись проверкой правомерности деятельности собственников фабрики, которые довели производство до кризисного состояния.

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Еще одним предприятием, которое оказалось в центре внимания из-за кризиса, стал крупный машиностроительный концерн в Орске. С 12 сентября руководство «ОРМЕТО — ЮУМЗ» объявило о простое как вынужденной мере из-за финансового кризиса. Деятельность приостанавливали временно, рассчитывая вернуться к работе спустя две-три недели, однако срок постоянно продлевали вплоть до 3 декабря. При этом в начале простоя руководитель предприятия говорил о том, что концерн пытается сохранить уникальные рабочие кадры. Однако за время простоя, не выдержав условий кризиса, уволились несколько десятков сотрудников, подыскав другую работу. В первой половине октября появился приказ о сокращении 1 тысячи человек, что вызвало всплеск негодования и обсуждения положения на заводе. И вновь потребовался ручной режим управления — вмешался губернатор. Приказ отменили. Личное вмешательство главы региона помогло достигнуть договоренностей по урегулированию погашения просроченных платежей не только за потребленные энергоресурсы, но и по кредитам предприятия.

С 3 декабря завод планировал возобновить производство, в отдельные цеха и корпуса подали тепло. Однако режим простоя, по сути, сменил формулировку. Если с 12 сентября по 3 декабря простой вводился просто по вине работодателя, то с 3 декабря основной части работников предложили написать заявления на вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработка.

В середине декабря следственное управление СКР по региону сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ». По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года руководство завода не приняло достаточных мер к погашению задолженности по зарплате перед 3 тыс. работников. Сумма долга составила около 95 млн рублей. При этом в указанный период предприятие располагало денежными средствами для погашения задолженности по заработной плате, но деньги были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью поддержания его бесперебойной работы.

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В конце ноября стало известно, что Внешэкономбанк подал иск о банкротстве ТПК «Орские заводы», сумма требований превышает 900 млн рублей. В начале декабря работники Орского завода холодильников заявили, что получают уведомления о ликвидации предприятия, тогда как ранее губернатор подчеркивал необходимость сохранить производство.

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«Культурный» шок

(сс) Iohann Набережная реки Урал

В течение года Оренбургская область испытывала «культурную» встряску. В январе жители Оренбурга были поражены обликом лестничного спуска с набережной к Уралу. Горожане испытывали негативную реакцию от увиденного: штукатурка отваливалась, виднелись ржавые разводы. Тогда чиновник заверили, что ремонт спуска сделан не окончательно, а нанесение белой штукатурки — это инициатива подрядчика. Работы будут доделаны, недостатки устранены к 1 сентября, когда Оренбург будет праздновать 275-летие, обещали в мэрии. Жители пристально следили за процессом обновления спуска, который является визитной карточкой города и объектом культурного наследия. Но после открытия радость горожан длилась недолго. После первых дождей белоснежная лестница поблекла, на площадках и ступеньках стали скапливаться лужи.

В октябре силовики заявили, что возбудили уголовное дело по факту нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта по ремонту набережной Урала. По данным следственных органов, заказчик (мэрия) принял у исполнителя фактически невыполненные работы на сумму около 20 млн рублей. Эти деньги администрация перечислила ООО «СКИБ» из средств федерального и областного бюджета. Кроме того, установлено, что при производстве работ использовались более дешёвые, чем заявлено в контрактах, строительные материалы.

Горожане назвали действия чиновников вредительскими. При колоссальной сумме 97 млн рублей, выделенной в рамках благоустройства городской среды, объект культурного наследия получился с изъяном. Также общество задалось вопросом: куда делись гранитные плиты, которые снял с лестницы подрядчик?

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В феврале скандал разгорелся вокруг монументального здания — образца советского классицизма — бывшей дачи КПСС. Здание начали уничтожать, однако работы пришлось приостановить. Неравнодушные горожане начали бить тревогу, обращаясь в разные инстанции, по поводу варварства. Последовали представление прокуратуры и суды. Судебная инстанция вставала на сторону собственника здания, указывая, что дом не является объектом культурного наследия и действия по сносу законны. У областного минкультуры была иная точка зрения. Свое мнение каждый отстаивал в суде. Пока шли тяжбы, полуразрушенное здание всё же снесли. Это вызвало новый виток возмущений и негодования.

Весной под волну критики попало аварийное состояние памятника Ленину (открыт 1 мая 1925 года) в одноимённом сквере Оренбурга — старейшего памятника вождю пролетариата в регионе и одного из старейших памятников в стране. Впоследствии бронзовую фигуру демонтировали и вывезли на склад, а постамент начали реставрировать. Между тем оренбуржцы выражают опасения, что бронзовую фигуру могут заменить на памятник из дешёвого материала.

Осенью «чёрные копатели» варварски вскрыли сарматский некрополь возле села Дедуровка Оренбургского района. федеральный памятник Курганное поле представляет собой шесть древних захоронений. «Чёрные копатели» посягнули на два самых больших кургана — «Высокую могилу» и «Студеникин мар». Учёные, археологи собирались там вести раскопки, однако преступники их опередили. Преступники докопались до древних захоронений, и что смогли вывезти, остается до сих пор неизвестным. Не исключено, что для общества утрачены уникальные предметы истории.

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Под занавес года в Оренбурге общественность объединилась и появилась инициативная группа с названием «Оренбургский страж». Горожане-активисты вступились в защиту исторического ядра Оренбурга. Общественники забили тревогу — старинные дома, которые создают неповторимую атмосферу города, разрушаются, и возможно, что их сознательно разрушают, не приводя в порядок, а в центре Оренбурга появляются дома-уроды, диссонирующие с существующим, сложившимся веками стилем. Инициативная группа решила взять на контроль каждую ценную застройку в центре города, патрулировать пустующие исторические особняки и заставить местных чиновников по-хозяйски взглянуть на проблему и принять эффективные меры по её решению, например, пересмотреть решение об аренде ценных застроек за рубль. Льготные условия должны действовать сразу, а не после реставрации объекта, кроме того, предприниматель должен быть защищен от обмана чиновников, которые могут отобрать приведённое в порядок здание, принадлежащее муниципалитету.