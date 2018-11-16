Орск, Оренбургская область, 16 ноября, 2018, 07:00 — ИА Регнум. В Оренбуржье начинаются массовые похороны пассажиров, которые стали жертвами авиакатастрофы 11 февраля 2018 года. Единой гражданской панихиды в дни похорон (16−17 ноября) не предусмотрено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, прощание с жертвами авиакатастрофы Ан-148 пройдет 16 и 17 ноября в семи храмах и пяти траурных залах Орска, а также в Адамовском и Светлинском районах и в городе Гае. В течение двух дней состоятся похороны 22 человек.

Траур

Напомним, 15 ноября спецборт МЧС доставил останки 32 человек, в том числе 10 пассажиров — для дозахоронения. Непосредственную доставку обеспечивали более 60 сотрудников МЧС России. Спецгруз сопровождала оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях.

Напомним, крушение самолёта «Саратовских авиалиний» произошло в Раменском районе Московской области 11 февраля. Ан-148 следовал из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все погибли. В Московской и Оренбургской областях 12 февраля объявили днём траура.

Генетическая экспертиза длилась девять месяцев. Идентифицировано 16 тыс. фрагментов тел. Родственники погибших неоднократно просили ускорить процесс, чтобы как можно быстрее похоронить своих близких, ставших жертвами авиакатастрофы.

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Обследование зоны падения самолёта осуществлялось в два этапа. Второй прошёл после скандального заявления девушки, которая потеряла в авиакатастрофе мать. Девушка заявила, что побывала на месте крушения и испытала шок от увиденного: на земле оставались фрагменты тел, личные вещи пассажиров, при этом никакой охраны площадки не было.

Причиной крушения названы обледеневшие датчики, которые во время полёта находились без обогрева. Это вызвало разнобой в показаниях скорости. Пилоты не смогли справиться с ситуацией.

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