Орск, Оренбургская область, 6 июля, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Авиасообщение между оренбургским Орском и Москвой с 16 августа будет снова стабильно. К полётам приступит авиакомпания «Икар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту Оренбурга.

Павел Латышов ИА Красная Весна Авиалайнер заходит на посадку

Самолёты Embraer 190 будут летать в московский аэропорт «Шереметьево». В сутки планируется осуществлять два рейса. Из Москвы лайнеры будут вылетать в 0:10 с временем прибытия в Орск в 4:35, а из Орска — в 5:25 часов, в Москву прилетит в 5:55.

Напомним, ранее полёты выполняла авиакомпания «Саратовские авиалинии». Однако 11 февраля её самолёт «Ан-148» разбился в Подмосковье. На линию временно вышли другие авиакомпании. До 12 июня полёты осуществляла авиакомпания «Нордавия». Затем авиасообщение оказалось прервано.

Позже стало известно, что полёты готова осуществлять авиакомпания «Ямал». Но лишь с 1 октября.