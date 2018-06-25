Москва, 25 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. «Общероссийское объединение пассажиров» направило обращение в адрес министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с просьбой рассмотреть жалобы граждан РФ об отсутствии выплат денежных средств пассажирам «Саратовских авиалиний». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Объединения пассажиров Илья Зотов 25 июня. Он отметил, что требования возврата средств поступают от людей по причине отзыва сертификата эксплуатирующей авиакомпании.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

Так, в течение недели более 10 активистов объединения, а также сами пассажиры не смогли дозвониться по телефонам Росавиации и АО «Саратовских авиалиний», которые работают в формате «горячей линии» для приёма обращений от пассажиров и предоставления им информации о дальнейших действиях в связи с прекращением полётов авиакомпании. Кроме того, телефон АО «Саратовские авиалинии» оказался заблокирован.

«В кассах, где приобретались билеты возврата средств не производят и, как сообщают пассажирам в данных кассах, никаких выплат за ранее купленные билеты не планируется осуществлять. В частности, речь идёт о кассе «Транспортная клиринговая компания (ТКП)» ООО «Билетное агентство» в отделении по адресу: город Киров улица Мира 20а. Прошу дать пояснения по отсутствию выплат от данной компании или переадресовать данное обращение в надзорные органы для проведения соответствующей проверки», — говорится в тексте обращения.

По информации «Общероссийского объединения пассажиров», не был произведен возврат средств пассажирам следующих рейсов и направлений:

07 июня Симферополь — Ижевск, номер рейса 5983;

15 июня Санкт-Петербург — Киров, номер рейса 512;

17 июня Казань — Симферополь, номер рейса 5939;

18 июня Пенза — Симферополь, номер рейса 5805;

25 июня Благовещенск — Красноярск, номер рейса 136;

27 июня Симферополь — Пенза, номер рейса 5806;

30 июня Тамбов — Симферополь, номер рейса 5947;

01 июля Симферополь — Казань, номер рейса 5940;

05 июля Киров — Симферополь, номер рейса 5837;

08 июля Киров — Симферополь, номер рейса 5837;

09 июля Санкт-Петербург — Киров, номер рейса 512;

15 июля Киров — Симферополь, номер рейса 5837;

19 июля Симферополь — Киров, номер рейса 5838;

22 июля Симферополь — Киров, номер рейса 5838;

28 июля Чебоксары — Анапа, номер рейса 5909;

29 июля Симферополь — Киров, номер рейса 5838;

11 августа Анапа — Чебоксары, номер рейса 5910;

19 августа Симферополь — Киров, номер рейса 5838;

26 августа Курск — Симферополь, номер рейса 5919;

06 сентября Симферополь — Киров, номер рейса 5838;

06 сентября Симферополь — Курск, номер рейса 5920.

В объединении пассажиров есть данные на пассажиров указанных рейсов. Известно, что каждый человек оформил возврат средств в предложенном АО «Саратовские авиалинии» формате, но денежные средства до сих пор не поступили на счета. По предварительной оценке, сумма к возврату может превышать 10 млн рублей.

«Просьба проинформировать пассажирское сообщество о сроках возврата средств, будут ли они выполнены в полном объёме, а также привлечь руководство Федерального агентства воздушного транспорта к дисциплинарной ответственности, которые не должным образом проводят работу по информированию пассажиров и выполнению ранее озвученных заявлений, по возврату денежных средств в течение 30 дней, так как данные заявления не выполнены и не соответствуют действительности. Уважаемый, Евгений Иванович, просим Вас взять решение данного вопроса на личный контроль», — говорится в тексте обращения.

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел крушение самолёт Ан-148. На борту был 71 человек, выживших нет. После катастрофы начались масштабные проверки авиакомпании, которые выявили существенные нарушения в её работе. В результате Росавиация приняла решение об отзыве сертификата эксплуатанта, что привело к закрытию авиакомпании.