Орск, Оренбургская область, 15 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Спецборт с останками 32 пассажиров разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолёта «Ан-148» авиакомпании «Саратовские авиалинии» приземлился в аэропорту оренбургского города Орска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Начинается выдача останков родственникам. На месте работают психологи МЧС.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, в аэропорту создан оперативный штаб. Его возглавляет губернатор Юрий Берг.

Массовые похороны пройдут в восточном Оренбуржье 16 и 17 ноября.

Напомним, самолёт разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 71 человек, в том числе 65 пассажиров. Семь минут спустя после взлёта экипаж перестал выходить на связь. Расследование показало, что причиной авиакатастрофы стало обледенение датчиков скорости. Их обогрев был выключен.