Уголовное дело мэра Махачкалы
По делу экс-мэра Махачкалы Амирова отсудили имущество на 5 млрд рублей
Отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин» экс-мэр города Махачкалы Саид Амиров и его приближенные лишились имущества и активов на сумму 5 млрд рублей. По иску Генпрокуратуры РФ такое решение принял Кировский районный суд города Саратова, куда было передано уголовное дело. В собственность...
19 сентября 2022
Суд продлил срок ареста мэру Махачкалы
Бывший мэр столицы Дагестана Муса Мусаев пробудет под стражей до середины мая. Ессентукский городской суд продлил ему срок ареста на два месяца. Стоит отметить, что представители главного управления СКР по СКФО просили суд о продлении срока заключения на четыре месяца. Напомним, экс-мэр Махачкалы...
28 марта 2018
В чем еще обвиняют главного архитектора Махачкалы: новое уголовное дело
Главному архитектору города Мухачкала Магомедрасулу Гитинову предъявили обвинение еще в одном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону. Напомним, в начале февраля 2018 года...
14 февраля 2018
В доме главного архитектора Махачкалы проходят обыски
В Дагестане проходят обыски в управлении архитектуры и градостроительства Махачкалы. Обыск начался также и в доме у главного архитектора Магомедрасула Гитинова. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева, пишет...
2 февраля 2018
Муса Мусаев временно отстранен от должности мэра Махачкалы
Глава городского города Махачкала Муса Мусаев временно отстранен от должности. Решение 26 января принял Ессентукский городской суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Ходатайство об отстранении Мусаева, который обвиняется в превышении должностных полномочий, в суд направил следователь. Как...
26 января 2018
СК: Мэр Махачкалы может быть причастен к другим аферам с землей
Следствие проверяет причастность мэра Махачкалы Мусы Мусаева, обвиняемого в махинациях с муниципальной землей, к другим подобным преступлениям. Об этом 25 января сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что по уголовному делу о превышении должностных полномочий...
25 января 2018
Мэру Махачкалы предъявили обвинение и арестовали на 2 месяца
Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву 24 января следствие официально предъявило обвинение в превышении полномочий. Срок нахождения под стражей для него увеличен до двух месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее в отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ...
25 января 2018
Васильев чиновникам Дагестана: Никаких поблажек за прежние заслуги
Представители всех уровней власти Дагестана, несмотря на послужной список и родственные связи, не могут рассчитывать на какие-либо поблажки. Ответственность за свои действия будут нести все, кто плохо работает или нарушает законодательство. Об этом сегодня, 22 января, в ходе оперативного совещания...
22 января 2018
Мэра Махачкалы проверят на другие эпизоды преступлений
Дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева будут расследовать следователи главного управления СКР по Северному Кавказу. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила 22 января официальный представитель СКР Светлана Петренко. Глава ведомства потребовал принять...
22 января 2018
Назначен исполняющий обязанности мэра Махачкалы
Руководить Махачкалой, оставшейся без градоначальника, арестованного на 10 суток, будет его заместитель Абусупьян Гасанов. Он будет временно исполнять обязанности мэра, пока ведется следствие. Гасанов работает в мэрии Махачкалы с 2014 года. Ему уже приходилось брать на себя управление городской...
22 января 2018
Убегать не собираюсь: мэра Махачкалы арестовали на 10 суток
Мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован на срок до 10 суток до предъявления обвинения по делу о превышении должностных полномочий. Решение об аресте принял Советский районный суд Махачкалы. При этом в ходе судебного заседания градоначальник завил, что не собирается скрываться от следствия и...
21 января 2018
Мэра Махачкалы взяли под стражу
Советский районный суд в Махачкале вынес решение об аресте мэра города Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР). «В отношении главы городского округа «город Махачкала» Мусы Мусаева судом избрана мера пресечения в виде...
21 января 2018
Бастрыкин взял на контроль расследование дела мэра Махачкалы
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела, которое было возбуждено в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении главы...
20 января 2018
Мэра Махачкалы задержали после допросов
Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан после проведенных сегодня, 19 января, обысков у него в доме и в его рабочем кабинете в мэрии. Об этом сообщает «Черновик». Завтра, 20 января, суд определит градоначальнику меру пресечения, сообщил источник издания. Предстоящую ночь Мусаеву предстоит провести в...
19 января 2018
В здании мэрии Махачкалы и в доме мэра города идут обыски
Сотрудники правоохранительных органов продолжают обыск в доме мэра Махачкалы Мусы Мусаева и в здании мэрии города. Об этом сообщает 19 января издание «Новое дело». Для начала следственных мероприятий силовики ожидали прибытия домой самого Мусаева. В это же время, по сведениям издания, группа...
19 января 2018
СКР: мэр Махачкалы подозревается в нанесении ущерба на сумму 80 млн рублей
Уголовное дело возбудили следователи против мэра города Махачкалы Мусы Мусаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»...
19 января 2018