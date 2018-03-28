Махачкала, 28 марта, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Бывший мэр столицы Дагестана Муса Мусаев пробудет под стражей до середины мая. Ессентукский городской суд продлил ему срок ареста на два месяца. Стоит отметить, что представители главного управления СКР по СКФО просили суд о продлении срока заключения на четыре месяца.

Аль-Гимравий Муса Мусаев

Напомним, экс-мэр Махачкалы был задержан 19 января 2018 года в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о превышении полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мусаева подозревают в причинении государству ущерба на сумму в размере более 80 млн рублей. В 2016 году градоначальник подписал постановление о предоставлении одной из строительных компаний в собственность земельного участка. Рыночная стоимость земли составляла более 81 млн рублей, однако он был продан всего за 1,1 млн рублей.

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СКР: мэр Махачкалы подозревается в нанесении ущерба на сумму 80 млн рублей