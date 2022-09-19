Саратов, 19 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин» экс-мэр города Махачкалы Саид Амиров и его приближенные лишились имущества и активов на сумму 5 млрд рублей. По иску Генпрокуратуры РФ такое решение принял Кировский районный суд города Саратова, куда было передано уголовное дело.

Kaz.tengrinews.kz Недвижимое имущество

В собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка, пишет «Коммерсантъ». В списке ответчиков по иску были указаны имена 25 физических лиц, а также названия девяти компаний. Первыми претензии прокуратуры предъявлены Саиду Амирову и Али Абдулбекову, занимавшему в период с 2007 год по 2014 год пост главы комитета Махачкалы по управлению имуществом.

«В результате «противоправной деятельности» ответчиков из муниципальной собственности «выбыло» имущество стоимостью более 5 млрд руб., «имеющее жизненно важное значение для функционирования и развития Махачкалы», — пишет издание.

При участии этих лиц Махачкала потеряла объекты коммунальных сетей и сопутствующей инфраструктуры. При проведении ряда незаконных манипуляций имущество перешло в руки частных лиц, в том числе родственников Саида Амирова, и коммерческих компаний, аффилированных с его семьей, — «Махачкалинское взморье», «Коммунсервис», «Три И».

Напомним, Саид Амиров был мэром Махачкалы в период с 1998 года до начала июня 2013 года. Его задержали по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Признав Амирова виновным в организации убийства и подготовке теракта, его отправили на пожизненное заключение в колонию.