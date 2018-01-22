Махачкала, 22 января, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева будут расследовать следователи главного управления СКР по Северному Кавказу. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила 22 января официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Глава ведомства потребовал принять необходимые меры для скорейшего установления всех обстоятельств преступления, полного возмещения ущерба, причиненного преступными действиями. Также он поручил проверить Мусаева на наличие других возможных преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Махачкалы Муса Мусаев был задержан 19 января в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Против него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий».

Градоначальника подозревают в незаконной продаже ОАО «АСПК» земельного участка стоимостью около 81 млн рублей всего за 1,1 млн рублей. Городу был нанесен ущерб в сумме более 80 млн рублей.

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В связи с возбуждением уголовного дела в доме Мусаева и в его служебном кабинете в администрации города были проведены обыски. 21 января суд вынес решение об аресте мэра на 10 суток.

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