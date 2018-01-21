Махачкала, 21 января, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Советский районный суд в Махачкале вынес решение об аресте мэра города Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

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«В отношении главы городского округа «город Махачкала» Мусы Мусаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)».

Мэр города заключен под стражу на 10 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в доме у мэра города Махачкалы Мусы Мусаева был проведен обыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Мусаев подозревается в том, что еще в марте 2016 г. он подписал постановление о предоставлении одной из строительных компаний в собственность земельного участка, оценив его в 1,1 млн рублей, при том, что на самом деле рыночная стоимость земли превышала более 81 млн рублей.

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