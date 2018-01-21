Махачкала, 21 января, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован на срок до 10 суток до предъявления обвинения по делу о превышении должностных полномочий. Решение об аресте принял Советский районный суд Махачкалы.

Аль-Гимравий Муса Мусаев

При этом в ходе судебного заседания градоначальник завил, что не собирается скрываться от следствия и заинтересован в установлении истинных виновных в обвинениях, которые ему предъявляют.

«Я никуда убегать не собираюсь. Я буду и дальше служить своему отечеству. Все два с половиной года я работал по 18 часов в сутки. И до последнего дня я работал так. Когда на меня вышли, я тоже лег в три часа ночи, работая с документами. Я не из той категории, которая бежит. Готов ответить за любой поступок, но ни один раз я не дал указание моим работникам, чтобы кто-то из них принял предвзятое решение», — цитируют слова Мусаева на суде «Махачкалинские известия».

Как отметил мэр, он «не из той категории, которая бежит, влияет или оказывает давление». По его мнению, «фактов и предмета уголовного преследования, чтобы кому-то что-то объяснять», у следствия нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января мэр города Махачкалы Муса Мусаев был задержан и отправлен в ИВС в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Против него было возбуждено уголовное дело по этой статье УК РФ.

Ранее в доме градоначальника и в его служебном кабинете в администрации города были проведены обыски. По данным СКР, Мусаева подозревают в нанесении ущерба городу на сумму более 80 млн рублей при выделении земельных участков.

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