Махачкала, 22 января, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Представители всех уровней власти Дагестана, несмотря на послужной список и родственные связи, не могут рассчитывать на какие-либо поблажки. Ответственность за свои действия будут нести все, кто плохо работает или нарушает законодательство. Об этом сегодня, 22 января, в ходе оперативного совещания с членами правительства заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Vavasiliev.ru Владимир Васильев

Комментируя ситуацию в Махачкале, руководитель республики раскритиковал руководство города. По словам Васильева, из-за плохой работы администрации, допустившей «хаотичную застройку, несоблюдение градостроительных и санитарных норм», наступает коллапс социальной, коммунальной, инженерной, транспортной и других инфраструктур. Все это вызывает заслуженное недовольство и обеспокоенность горожан, так как их жизнь из-за чьей-то плохой работы нередко подвергается опасности.

«Это очень хорошо понимают наши люди — образованные и грамотные. Все это их напрямую касается, потому что нередко подвергает жизнь опасности и вызывает не только обеспокоенность и недовольство, но и очень критичную оценку власти, заслуженно», — заявил Васильев.

По словам главы республики, ответственность перед законом должны нести все должностные лица органов власти всех уровней, независимо от должности, положения, социального статуса.

«Рассчитывать на какие-то заслуги, принадлежность, отношения не советую. Я думаю, что это очевидно и понятно», — посоветовал Владимир Васильев. При этом он также отметил, что уголовное дело в отношении мэра города Махачкалы — это не «чьи-то амбиции или желание произвести впечатление, это жизненная необходимость».

«Возбужденное уголовное дело в отношении мэра столицы — это шаг к ряду мер, которые будут приниматься для наведения порядка в этой области. Они будут последовательными и, убежден, результативными», — пообещал руководитель Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале в настоящее время работает рабочая группа, направленная генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Десять сотрудников прокуратуры в течение месяца будут проверять, как в мэрии исполнялось земельное, природоохранное, градостроительное законодательство, законы о коррупции и о пожарной и промышленной безопасности.

На днях в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Градоначальника обвиняют в том, что при сделке с земельным участком, проданным одной из строительных фирм, он занизил его стоимость и принес тем самым ущерб государству в размере более 80 млн рублей.

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По данным Счетной палаты РД, в течение 2016 — 2017 годов действиями сотрудников мэрии нанесен ущерб городу на сумму около 2,9 млрд рублей. Так, истрачено не по целевому назначению 85,2 млн рублей, использовано неэффективно бюджетных средств на сумму 215,8 млн рублей, допущено завышение стоимости строительных работ на общую сумму более 100 млн рублей, нарушено законодательство при осуществлении муниципальных закупок на сумму свыше 1,146 млрд рублей.

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