Махачкала, 14 февраля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Главному архитектору города Мухачкала Магомедрасулу Гитинову предъявили обвинение еще в одном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Напомним, в начале февраля 2018 года после обысков, проведенных в доме у главного архитектора Махачкалы, он был задержан. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий Гитинов был арестован сроком на два месяца.

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На этот раз следователи считают, что его действия привели к порче архитектурного облика столицы Дагестана. Как установлено следствием, с 2014 года по январь 2018 года Гитинов «вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей» допустил «хаотичную застройку города Махачкалы». При этом, по данным СКР, были нарушены санитарно-гигиенические и противопожарные требования, из-за чего возникла угроза безопасности жизни граждан.

Кроме того, еще одним эпизодом уголовного дела в отношении архитектора стало то, что он проигнорировал градостроительные нормативы, и застройщикам «не менее чем на 11 объектов выданы разрешительные документы, противоречащие законодательству в сфере градостроительной деятельности».

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Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в превышении полномочий Гитинову предъявили по факту незаконного составления им градостроительного плана, в результате чего земельный участок в городе Махачкале, принадлежащий частному лицу, был передан в собственность одной из строительных фирм — ООО «Гранит». Компания успела построить на незаконно полученном участке фундамент под 12-этажный дом.

Но суд вмешался в процесс строительства и удовлетворил иск прежнего владельца о сносе незаконной постройки. Работы по сносу были выполнены за счет мэрии, при этом бюджету был нанесен ущерб в сумме около 4 млн рублей.