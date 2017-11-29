Суд в Гааге над сербским генералом Ратко Младичем
Бывший хорватский генерал выпил яд на заседании суда в Гааге
Иванович. «Мой клиент утверждает, что он выпил сегодня утром яд», — отметил адвокат. 72-летний подсудимый, которого приговорили к 20 годам тюремного заключения, во время зачитывания вердикта по своему делу запрокинул голову и выпил из фляжки или стакана. «Я не военный преступник, я выступаю против...
29 ноября 2017
МИД Сербии: Гаагский трибунал был создан для суда над сербами
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге был создан исключительно для осуждения сербов, и приговор генералу Ратку Младичу только подтверждает политику этого суда и западных стран в отношении Балкан за последние 25 лет. Об этом заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел...
24 ноября 2017
После Гааги: Сербия, Хорватия, Босния
В среду, 22 ноября, Международный суд в Гааге приговорил бывшего боснийского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Боснийский писатель Мухарем Баздуль о том, как балканские народы воспринимают свое прошлое, и о том, как принятое гаагским трибуналом решение может повлиять на обстановку в...
24 ноября 2017
Болельщики «Зенита» на матче с «Вардаром» напомнили о Младиче
Поклонники петербургского футбольного клуба «Зенит» во время матча против македонского «Вардара» развернули плакат с напоминанием о генерале Ратко Младиче — сербском военачальнике времен войны в бывшей Югославии, осужденном Гаагским трибуналом к пожизненному заключению. «Ратко Младич — герой...
23 ноября 2017
Красный галстук Младича: Госдума обсудит реакцию на приговор МТБЮ
Комитет Госдумы по международным делам обсудит форму реагирования на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорить экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, с соответствующим...
23 ноября 2017
Приговор Младичу: приветствовали все, кроме Республики Сербской
22 ноября международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии признал бывшего командира армии республики Сербской Ратко Младича виновным по 10 из 12 пунтов обвинения, в том числе и в геноциде в Сребреннице. При этом вина Младича в убийстве мирного населения в шести других муниципалитетах Боснии не...
22 ноября 2017
«Мы смотрим в будущее»: Официальный Белград о приговоре Ратко Младичу
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге 22 ноября приговорил бывшего главнокомандующего армии Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному лишению свободы по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев ведения войны в Боснии и...
22 ноября 2017
Ратко Младич о приговоре международного трибунала: «Все это ложь!»
Бывший главнокомандующий боснийских сербов генерал Младич. Ратко Младич сделал свое заявление после того, как суд отказался прервать процесс или сделать перерыв по просьбе защиты по причине гипертонического криза подсудимого, который случился в зале суда. По словам Дарко Младича, суд был...
22 ноября 2017
Журавлёв: Европейцы будут стыдиться МТБЮ, как гестапо
Так называемый Международный трибунал по бывшей Югославии — лишь репрессивная машина преследования сербов, не пожелавших покоряться оккупантам, уверен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). В общей сложности МТБЮ признал бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича виновным по 10 из...
22 ноября 2017
Защита генерала Младича оспорит решение суда
Адвокаты бывшего главнокомандующего Республики Сербской Ратко Младича намерены подать апелляцию на решение суда, приговорившего генерала к пожизненному заключению. Об этом 22 ноября сообщает «Эхо Москвы». Защитники 75-летнего Младича утверждают, что генерал болен и находится в критическом состоянии...
22 ноября 2017
Сербский генерал Младич признан виновным по 10 из 12 пунктов обвинения
В ходе прямой трансляции из зала суда Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге бывший командир армии боснийских сербов Ратко Младич признан виновным в геноциде. В 1996 году Младич наряду с другими руководителями Республики Сербской был обвинён Гаагским Международным трибуналом в...
22 ноября 2017
Международный трибунал в Гааге озвучил приговор Ратко Младичу
Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил бывшего главнокомандующего Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному заключению по обвинению в этнических чистках во время взятия Сараево в 1995 году, передает Reuters. Представители обвинения уже заявили, что согласны с приговором, и...
22 ноября 2017
МТБЮ в ноябре вынесет приговор сербскому генералу Ратко Младичу
Международный трибунал по бывшей Югославии (МРБЮ) в Гааге 22 ноября огласит приговор бывшему главнокомандующему армии Республики Сербской Ратко Младичу, сообщает 18 октября Agence France-Presse. Суд над Ратко Младичем продолжается с весны 2012 года. Его обвиняют в геноциде, преступлениях против...
18 октября 2017
Приговор Гаагского суда: Нидерланды ответственны за гибель 7800 боснийцев
«Голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7800 боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года, пишет Die Tagesschau. Вопрос об ответственности голландских миротворцев решился 27 июня в Гааге. Напомним, резня в Сребренице 1995 года — это кровавое...
28 июня 2017
МТБЮ отказался отпустить генерала Ратко Младича на лечение в Россию
Международный трибунал по бывшей Югославии (МРБЮ) в Гааге 12 мая отказал в запросе о временном освобождении бывшего главнокомандующего армии Республики Сербской Ратко Младича для прохождения курса лечения в России, передаёт «Радио и телевидение Республики Сербской». Из аргументации МТБЮ следует...
13 мая 2017