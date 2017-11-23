Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Поклонники петербургского футбольного клуба «Зенит» во время матча против македонского «Вардара» развернули плакат с напоминанием о генерале Ратко Младиче — сербском военачальнике времен войны в бывшей Югославии, осужденном Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Плакат в поддержку Младича на матче в Петербурге

«Ратко Младич — герой Сербии» — было написано на баннере, развернутом на трибунах за футбольными воротами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» переиграл «Вардар» (Македония) со счетом 2:1.

Читайте также: Ратко Младич о приговоре международного трибунала: «Все это ложь!»

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным в геноциде мусульман, а также в нарушении законов и правил войны и преступлениях против человечности во время войны в 1992—1995 годах на территории Боснии и Герцеговины.

В МИД России заявили, что приговор Младичу является политизированным и предвзятым, и отметили, что МТБЮ на протяжении всей своей деятельности придерживается однобокой антисербской позиции, закрывая глаза на геноцид сербов и преступления других участников войны на территории Югославии.

Читайте также: МИД России: Приговор Младичу предвзятый и политизированный