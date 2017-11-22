Гаага, Нидерланды, 22 ноября, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил бывшего главнокомандующего Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному заключению по обвинению в этнических чистках во время взятия Сараево в 1995 году, передает Reuters.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Представители обвинения уже заявили, что согласны с приговором, и любое другое решение трибунала «было бы оскорблением жертв и оскорблением правосудия».

Адвокаты Младича не согласны с решением суда — по их словам, Сараево, бывшее главной твердыней боснийских мусульман, являлось «законной военной целью».

Сам Ратко Младич ни по одному из предъявляемых обвинений не признал себя виновным.

Напомним, в результате гражданской войны и интервенции США и их союзников в 1990-х годах республика Югославия прекратила свое существование.

Все стороны конфликта — сербы, боснийцы, хорваты и албанцы — обвиняют друг друга в массовых преступлениях против человечности, однако под прицелом международного трибунала, как правило, оказываются представители сербской стороны.

Четверо подчиненных Младича уже отбывают пожизненное заключение. Его соратник Радован Караджич в 2016 году был осужден на 40 лет лишения свободы. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер в тюрьме до оглашения вердикта международного трибунала.