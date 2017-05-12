Гаага, Нидерланды, 13 мая, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии (МРБЮ) в Гааге 12 мая отказал в запросе о временном освобождении бывшего главнокомандующего армии Республики Сербской Ратко Младича для прохождения курса лечения в России, передаёт «Радио и телевидение Республики Сербской».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаага

Из аргументации МТБЮ следует, что, несмотря на гарантии российской стороны, трибунал «не уверен в намерениях обвиняемого вернуться к месту проведения суда, если ему будет предоставлено временное освобождение».

В Гааге также не сочли убедительными доводы адвокатов Ратко Младича о том, что их подзащитный не получает адекватного лечения в тюрьме. Как указывается, «независимые эксперты» пришли к заключению, что медицинская помощь генералу предоставляется «в соответствии с международными стандартами».

При этом МТБЮ постановил, что состояние здоровья обвиняемого «позволяет ему оставаться в заключении».

Напомним, в марте 2017 года защита Младича направила в МТБЮ процессуальное ходатайство о его временном освобождении и переводе на лечение в Россию в связи с резким ухудшением здоровья. В своём запросе, подкреплённом медицинской документацией и заявлениями специалистов, адвокаты указали, что только специализированная помощь позволит их подзащитному дождаться вынесения приговора.

«Руководствуясь соображениями гуманности, Российская Федерация откликнулась на просьбу сербского генерала и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии для положительного решения вопроса», — сообщали тогда в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Ратко Младич обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности, нарушениях законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах. Основное обвинение касается массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году, за которое, по мнению прокуроров МТБЮ, генерал несёт личную ответственность. Младич не признаёт себя виновным ни по одному из предъявляемых обвинений.

После подписания Дейтонских соглашений, положивших начало расчленению Сербии, Ратко Младич некоторое время открыто жил в Белграде, однако исчез после ареста в 2001 году бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. В 2011 году Младич был арестован в Сербии, где он пребывал всё это время под другим именем. Суд над генералом начался 16 мая 2012 года.