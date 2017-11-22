Белград, 22 ноября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге 22 ноября приговорил бывшего главнокомандующего армии Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному лишению свободы по обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах. Представители руководства Сербии нейтрально отреагировали на вынесенный приговор, практически единогласно заявив о необходимости попрощаться с прошлым ради будущего страны, то есть вступления в Европейский союз.

Ekuriren.se Ратко Младич

«Сегодня день ни для радости, ни для грусти, а для того, чтобы увидеть, какого будущего мы хотим. И мой призыв к гражданам Сербии, начать смотреть в будущее сегодня и подумать о том, где и как будут жить наши дети, каким образом нам сохранить мир и стабильность в регионе», — заявил президент Сербии Александр Вучич, выразив убеждение, что «у сербского общества есть силы двигаться вперёд».

Отвечая на вопрос журналистов об отсутствии правосудия для сербских жертв, президент отметил: «Это позор для тех, кто такое правосудие разделяет, но это не должно ни преуменьшать, ни оправдывать преступления, совершённые некоторыми людьми с сербским именем и фамилией».

«Как я уже говорил, мы в состоянии признать свою ответственность. Боюсь, что другие к этому не готовы, но в этом не наша слабость, а сила. Мы не ожидаем, что наши слёзы найдут утешителей в международном сообществе. И это не то, чего мы просим и ждём. Нам следует не рыдать, а строить общество, которым мы будем гордиться и в котором никто не будет чувствовать себя под угрозой», — сказал Вучич.

Со схожим заявлением выступила и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, находящаяся в настоящее время с визитом в Норвегии. По её словам, приговор Ратко Младичу не стал неожиданностью для сербского народа. «Сегодня мы должны смотреть в будущее, чтобы иметь стабильное государство», — заявила она.

В свою очередь, вице-премьер Расим Ляич высказал мнение, что приговор сербскому генералу, вероятно, вызовет рост межнациональной напряжённости в регионе.

«Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить новую волну этнической нетерпимости, — сказал Ляич. — С этим вердиктом семьи жертв, вероятно, получат частичную сатисфакцию, но общественность стран региона не перестанет обсуждать и интерпретировать это решение МТБЮ в зависимости от этнической призмы, через которую оно будет рассматриваться».

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель назвал приговор Ратко Младичу «ещё одним позором антисербского трибунала и причиной прекратить интеграцию в Европейский союз».

«Этот приговор является политическим и направлен против сербского народа, который участвовал в войне, немного — против Сербии, но главным образом — против Республики Сербской, — отметил Шешель. — Все пункты обвинительного заключения говорят о «совместном преступном деянии», что означает, что для трибунала не было нужды объяснять, как и что в действительности делал Младич».

Вердикт МТБЮ прокомментировал также президент Республики Себской Милорад Додик, который назвал приговор Ратко Младичу «пощёчиной сербским жертвам и их семьям». По его словам, решение трибунала в Гааге сделало невозможным примирение в Боснии и Герцеговине.

«Для сербского народа генерал Младич — настоящий герой и патриот, который организовал и возглавлял армию Республики Сербской и предотвратил геноцид сербского народа в Боснии и Герцеговине и Хорватии», — сказал Додик, добавив также, что «любые попытки использовать приговор Младичу в качестве повода или основания для новых политических действий против Республики Сербской будут отвергнуты».

Как передавало ИА REGNUM, Международный трибунал по бывшей Югославии 22 ноября признал Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, приговорив его к пожизненному сроку лишения свободы. Судебный процесс продолжался с мая 2012 года. Сам генерал себя виновным не признаёт. Защита Ратко Младича уже заявила о намерении обжаловать решение трибунала.